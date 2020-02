Déšť dramaticky změnil podmínky, lyžařský přebor na Pustevnách ale nezhatil

„Doufám, že to zruší. To je hnus,“ špačkovala mladá závodnice, když v neděli dopoledne s dalšími členy oddílu šlapala rozbředlým, špinavým sněhem do lyžařského areálu na Pustevnách.

Déšť dramaticky změnil podmínky, lyžařský přebor na Pustevnách ale v neděli 2. února 2020 nezhatil. | Foto: Deník / Josef Beneš