Takzvané kameny zmizelých, jak se těmto zvláštním dlažebním kostkám říká, mají připomenout krutý osud místního právníka a předsedy židovské náboženské obce Karla Hellera a jeho rodiny, která ve Valašském Meziříčí žila před násilným odsunem do Terezína. Všechny čtyři členy rodiny nacisté později zavraždili v Osvětimi.

S POKLÁDKOU KAMENŮ POMOHLY DĚTI

Popisované čtyři kameny zmizelých zasadili v první polovině srpna do chodníku v Sokolské ulici meziříčští městští radní společně s dětmi z Mateřské školy Kraiczova. Podobných kamenů je nyní ve městě celkem patnáct. „Také dalších jedenáct kamenů je vzpomínkou na naše židovské spoluobčany a zejména děti, jejichž život násilně ukončil nacistický režim,“ vysvětlila místostarostka města Yvona Wojaczková.

Podle jejích slov je důležité, že se osazení kamenů zmizelých zúčastnily právě děti z mateřské školy. „Ani po sedmdesáti devíti letech nesmíme zapomínat na hrůzy nacismu a druhé světové války. Je nezbytné toto temné období našich dějin citlivě vysvětlovat dalším generacím, aby se už nikdy nemohlo opakovat,“ je přesvědčena místostarostka.

Rozmístění kamenů zmizelých na místa, kde před válkou žily židovské rodiny, je součástí přeshraničního projektu Československé historické dědictví – kameny zmizelých dětí, na němž Valašské Meziříčí spolupracuje s městem Čadca. Už dříve nechala meziříčská radnice zasadit u základních škol Křižná, Masarykova, Šafaříkova, Vyhlídka a Žerotínova deset kvetoucích stromů druhu Zmarlika Jidášova. Ty navíc letos na jaře doplnily takzvané Hvězdy smíření, tvořené stejným počtem záhonů žlutých krokusů ve tvaru Davidovy hvězdy.

Památná místa související se životem židovských obyvatel Valašského Meziříčí a Čadce přiblíží také stručný tištěný průvodce a nové informační tabule. Připravují se také on-line workshopy pro žáky základních škol na české a slovenské straně zaměřené na historii židovských obyvatel v obou městech.

SVÉ KAMENY MÁ TAKÉ KROMĚŘÍŽ ČI ZLÍN

Valašské Meziříčí není jediným městem ve Zlínském kraji, kde je možné na kameny zmizelých (tzv. Stolpersteine) narazit. První tři takové upomínajících na rodinu Josefa Seidlera byly položeny 18. července 2013 v Boršicích. V letech 2014 až 2020 pak bylo dalších patnáct rozmístěno v Kroměříži.

Letos v druhé polovině července přibyly dva kameny zmizelých také před domem číslo 183 v Rašínově ulici v krajském městě Zlíně. Připomínají Bernarda Weinsteina a jeho ženu Sidonii, kteří zde žili. Manželé Weinsteinovi zahynuli v koncentračních táborech v Terezíně a Osvětimi. S podporou města letos památku svých prarodičů uctila vnučka zavražděného páru Eva Machanová. Kameny nechala vyrobit a nainstalovat do chodníku 78 let poté, co byl Bernard Weinstein zavražděn.

Bernard Weinstein byl významný zlínský obchodník a majitel módní oděvní firmy. Za první republiky v Rašínově ulici vlastnil obytný dům s prodejnou galanterie a krejčovským módním salonem. Manželé Weinsteinovi měli tři syny Arnošta, Josefa a Rudolfa, které v roce 1939 prozíravě poslali do zahraničí. Všichni tři válku přežili. Domů do Zlína se po válce vrátil jen jeden syn, který proti nacistům bojoval v britské armádě.

INFOBOX: CO JSOU KAMENY ZMIZELÝCH

Stolpersteine, česky též kameny zmizelých, jsou doslova „kameny, o které je třeba klopýtnout“. Jsou to dlažební kostky s mosazným povrchem vsazené do chodníku, jež připomínají osudy lidí (ve velké většině Židů), kteří byli nacisty deportováni a poté zavražděni v koncentračních táborech. Myšlenka na originální a pro všechny dostupné památníky na oběti nacismu pochází z počátku 90. let od německého umělce Guntera Demniga. Inspiroval se ve slovech Talmudu, kde stojí: „Člověk je zapomenut pouze tehdy, když je zapomenuto jeho jméno.“ První kameny vsadil Demnig do dlažby v německých městech Kolín a Berlín, tehdy ještě bez povolení městských úřadů. Během několika let jeho iniciativa nalezla širokou podporu veřejnosti.

V České republice se první kameny zmizelých začaly objevovat v roce 2008. Dnes je lze nalézt v chodnících například v Praze, Českých Budějovicích, Kolíně, Olomouci, Milovicích, Liberci, Jičíně či Prostějově. Ve Zlínském kraji pak v Boršicích, Kroměříži, Zlíně a také ve Valašském Meziříčí.