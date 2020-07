Masters of Rock, Vizovické Trnkobraní, Holešovská regata, Lážo Plážo Fest, Starý dobrý western, Valašské letokruhy… V těchto dnech by si mnozí skalní fanoušci letních festivalů pomalu balili stany a spacáky a připravovali se na porce muziky a setkání s kamarády. Areály však letos osiří. Pořadatelé velké akce ve Zlínském kraji zrušili.

Zbyněk Loukota jezdí do Vizovic na jednu z největších rock-metalových událostí v republice pravidelně. Rozhodnutí o zrušení „Mástrů“ bere sportovně.

„Vyloženě mě to neštve, spíš mě mrzí, že se s některými lidmi potkám až za rok. Hlavní hvězdy zůstávají, lístek si tudíž ponechám,“ říká fanoušek ze Vsetína.

Bystřička bez country

Festival Starý dobrý western, jeden z největších country festivalů na Moravě, přeložili pořadatelé na rok 2021 už v dubnu. Vlastimil Vlk z Rožnova pod Radhoštěm nad tím projevil velkou lítost.

„Moc jsme se těšili, ale na druhou stranu chápeme situaci pořadatelů, kteří se museli rozhodnout v dané chvíli a za podmínek, jaké byly stanovené. Budeme se o to více těšit na příští rok,“ prohlásil fanda country hudby.

Zrušení festivalů se dotýká nejen pořadatelů, hudebníků a fanoušků, ale také prodejců.

„Našila jsem do zásoby jarní a letní oblečky pro děti s tím, že vyrazím na festivaly. Teď je nemám jak prodat,“ posteskla si Michaela Burdová.

Se svými výrobky chtěla třetí červnový víkend vyrazit na Holešovskou regatu.

„Pořadatelé dlouho věřili, že bude. Nejdřív mi dali vědět, že ji přesouvají na září, pak volali, že ji ruší úplně. Zkoušela jsem i jiné akce, ale buď jsou taky odvolané, nebo už mají plno. Příští rok se přihlásím na festivaly zase,“ plánuje prodejkyně.

Masters měl být plnoletý

Plnoletost festivalu mohli oslavit fanoušci na letošním 18. ročníku Maters of Rock. Akci, kde není výjimkou pětadvacet tisíc návštěvníků, pořádající agentura Pragokoncert odložila rok 2021. Rozhodování nebylo podle slov jejího ředitele složité.

„Vzhledem k nařízení vlády, vzhledem k tomu co se dělo a k opatřením, která stále trvají, jsme jinou možnost než festival o rok posunout ani neměli,“ vysvětlil Jiří Daron.

Náhradní termín, či pořádání této gigantické akce s jistými omezeními ani nezvažovali.

„Festival je o svobodě, potkávání se s přáteli a to v žádném případě nezapadá do klecování lidí po pěti stovkách, nasazování roušek a jiných restrikčních opatření. To není festivalové prostředí, o které náš fanoušek stojí,“ uvedl ředitel Pragokoncertu.

Agentura svým rozhodnutím utrpí obrovské ztráty.

„Pořádáme mnoho významných letních akcí po celé republice. Jejich zrušení znamená velmi citelný finanční průšvih. Přišli jsme o akce, na kterých jsme celý rok dělali. Ztráty jsou veliké,“ odtušil Jiří Daron.

Hlavní hvězdy zůstaly

„Na druhou stranu se nám podařilo zachovat šestadevadesát procent účinkujících. To znamená, že na co si už lidé koupili vstupenky, to také uvidí. Jen se musí o rok déle těšit,“ dodal.

Největší devizou každé akce jsou návštěvníci, kteří na festival přijdou a vytvoří atmosféru, která dělá festival jedinečným.

„Řekli jsme si, že než letos dělat věci napůl, uděláme desáté regatí narozeniny raději až příští rok v červnu a pořádně,“ vysvětlil důvod přesunutí Holešovské regaty – festivalu, který má za sebou devět úspěšných ročníků s desetitisícovou návštěvností - ředitel festivalu Michal Žáček.

Před nelehkým rozhodnutím stáli pořadatelé červnového festivalu Lážo Plážo Fest na otrokovickém štěrkáči.

„Nejhorší období byl březen, kdy jsme nevěděli, co bude. Nebyly pevné pravidla od státu. Jako jedni z prvních jsme se rozhodli, že nebudeme riskovat. A to ani z hlediska zdravotního, ani ekonomického,“ přiblížil za pořadatele Jan Svoboda.

Lážo plážo fest až za rok

Verdikt považuje zpětně za velmi dobrý, přestože ztráty jsou vysoké.

„Hospody byly zavřené dva tři měsíce. Ale jestliže zrušíte festival, zavřete na dva roky. Předchozí Lážo Plážo Fest byl v roce 2019, další bude až 2021. Rok připravujete něco, co se má v jeden den zhodnotit a vrátit finančně a to se nestalo,“ doplnil.

Festival na otrokovickém štěrkáči považuje za středně velký festival. Přesun na konec léta nezvažovali.

„Někteří promotéři se momentální legislativě velmi dobře přizpůsobili. Uspořádají akce, které budou v souladu s vládním nařízením. Například rozdělí prostor na sektory. Ale u velkých a středních festivalů je to prakticky nemožné,“ myslí si Svoboda.

To se netýká Amfolkfestu. Malý festival na konci světa už podle názvu patří mezi festivaly menší, do vládních nařízení „se vejde“ a uskuteční se poslední červencovou sobotu.

Valašské letokruhy jinak

Pořadatelé akce Valašské letokruhy se tohoto hudebně-řemeslně-uměleckého festivalu s větší návštěvností vzdát nechtěli, proto museli udělat na letošní ročník zvláštní opatření.

„V půlce května jsem oficiálně zrušil festival a přeložil ho na příští rok. Zároveň jsme s týmem Valleto představili náhradní projekt. Tři dny hudby, tři lokace a tři žánry,“ vysvětlil Miroslav Moravčík.

Všechny tři vybraná místa umožňují podle něj také případné rozdělení návštěvníků na sektory.

„Čtyři koncerty se odehrají 9. října na louce u Balatonu v Novém Hrozenkově, osm koncertů se uskuteční den na to na louce nad koupalištěm ve Zděchově a jedenáct folklorních skvostů z Moravy a Slovenska přivítají návštěvníci třetí den na louce u chaty Kohútka,“ přiblížil Moravčík.

Vsetín bez folkloru

Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec nebude. Budoucnost Valašského záření ve Vsetíně je stále nejistá.

„Rozhodnutí o Krpci padlo v dubnu. Protože jsme počítali se zahraničními účastníky a cestování mezi státy nebylo povolené, akci jsme zrušili. Letos vynecháme a navážeme v roce 2022, akci pořádáme jako bienále,“ vysvětlila za pořadatele Petra Vaňková, jednatelka Domu kultury Vsetín.

V případě Valašského záření, které bývá začátkem září, ještě není jasno.

„Zatím pořád věříme, že se festival uskuteční. Nehledáme náhradní termín, spíše koncepci, která by spočívala například v rozdělení diváků na menší skupiny. Abychom dodrželi omezení. Vše záleží na aktuálních nařízeních. Jelikož je ale v tuto chvíli neznáme, neumím říct dopad,“ dodala Vaňková.

Pořadatelé Starého dobrého westernu si s rozdělováním a omezováním diváků hlavu nelámali.

„Bylo to těžké rozhodnutí, ale za takových podmínek by to nebylo ono. Fanoušci nám psali uplakané zprávy, ale vždy končili tím, že to chápou a že se na nás těší příští rok. Jejich věrnost je to, co nás požene do uspořádání Westernu v roce 2021,“ uzavřel za pořadatele Martin Kožich.

MASTERS OF ROCK – zrušeno, přesunuto na 8. – 11. července 2021 včetně hlavních hvězd - Judas Priest, Nightwish, Amon Amarth, Sepultura

VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ – zrušeno, termín pořadatelé oznámí

HOLEŠOVSKÁ REGATA – zrušeno, přesunuto na 18. a 19. června 2021 včetně hlavních hvězd - Čechomor, Support Lesbiens, No Name, Vojtěch Dyk & B-side Band, Mňága a Žďorp

LÁŽO PLÁŽO FEST – zrušeno, přesunuto na 26. června 2021 včetně hlavních hvězd - Mig 21, Horkýže Slíže, Wohnout, Pokáč

STARÝ DOBRÝ WESTERN – zrušeno, přesunuto na 6. – 8. srpna 2021 včetně hlavních hvězd – Nezmaři, Věra Martinová, Hop Trop, Žalman & spol., Schovanky

VALAŠSKÉ LETOKRUHY – v jiné podobě přesunuto na 8. – 10. října 2020

VSETÍNSKÝ KRPEC – zrušeno bez náhrady

VALAŠSKÉ ZÁŘENÍ – zatím se plánuje na září 2020