„Započala tak nová etapa, kterou chceme po 15 letech navázat na kulturní a společenskou tradici bývalého, teď už nově zrekonstruovaného kulturního domu.

Návštěva byla úžasná a jsme moc rádi za to, že o otevření objektu byl obrovský zájem jak ze strany domácích, tak kamarádů a známých z nejbližšího okolí i ze Slovenska,“ řekl Deníku starosta.

Návštěvníků a těch, kteří přišli nejen na obhlídku, ale i zabavit se, zazpívat a zatančit, bylo podle jeho slov hodně přes tisíc. Už s otevřením dveří a vstupem prvních hostů, se ve všech prostorách ozývala hudba rozličných žánrů, která navodila příjemnou atmosféru. Mezi hosty nechyběli ti, kteří měli přímou návaznost na novou stavbu, ani starostové obcí z moravské i slovenské strany.

„Bylo velkou radostí sledovat návštěvníky, jak s nadšením procházejí nový kulturní stánek. Pamětníci a divadelníci, kteří ve starém kulturním domě strávili téměř celý život, měli slzy na krajíčku. Bylo to dojemné. Přijeli i sousedé Slováci z Šanců a Moravského Lieskového. Ani oni neskrývali radost z

toho, že se zde zase budeme moci scházet na plesech a zábavách, které bývaly vyhlášené v širokém okolí. Na to se těším i já,“ prozradila Barbora Macková z Informačního centra Strání – Květná Mikroregionu Bílé Karpaty.

O zábavu se starali Dechová hudba Javorinka, Cimbálová muzika Strýci, kapela Flower creek, UŽASná dvojka a DJ Marek Herman.

Další akce se ve staro-novém kulturním zařízení na moravsko–slovenském pomezí uskuteční už v pátek 22. dubna od 19 hodin, kdy se tam bude konat komedie předního světového chůdoherce Lennoire Montaina v režii Bolka Polívky s názvem Don Quijote de la Ancha.

Kulturní dům ve Strání v části obce Květná postavilo koncem 50. let minulého století ROH (Revoluční odborové hnutí) jako nadčasovou stavbu pro kulturní vyžití. V 80. letech se dostal do majetku Moravských skláren Květná. Po revoluci a následné privatizaci podniku přešel do majetku privatizační firmy, která sklárny i s kulturákem prodala soukromé osobě. Objekt následně spadl do dražby, při které se stala jeho majitelem další soukromá osoba, od níž jej obec Strání odkoupila. (Objekt se vždy prodával i s restaurací). Od roku 2007 se většina kulturních akcí v obci konala v areálu ZŠ Strání, některé na Zámečku, nebo na náměstí u Zámečku.