S uspořádáním sbírky již několik let pomáhá rovněž vsetínský městský úřad. „Sbírka je příležitostí, jak pomoci lidem i přírodě. Má sociální i ekologický rozměr,“ míní místostarostka Simona Hlaváčová.

Sbírka šatstva potrvá od čtvrtka 19. do soboty 21. května. Ve čtvrtek a v pátek lze věci předávat v době od 10 do 17 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.

AUTOR: Dušan Póč