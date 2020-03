V Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně nyní čekají dárci na předodběrové vyšetření před budovou transfuzního oddělení, kde také vyplňují prohlášení o svém zdravotním stavu.

„Jde o krátký dotazník, jehož prostřednictvím se pokoušíme vyloučit příznaky, které doprovází virové onemocnění COVID-19. Ptáme se dárců i na jejich cestovatelské aktivity z nedávné doby. Chápeme, že jde o snížení komfortu pro naše dárce, chceme je ale poprosit o shovívavost. Situace není jednoduchá a je potřeba využít všech opatření vedoucích k ochraně před nákazou,“ sdělila Jana Pelková, primářka hematologicko-transfuzního oddělení ve zlínské nemocnici.

Jana Pelková dodala, že dárcům je ještě před vstupem do budovy měřena teplota. V případě, že bude vyšší než 37 °C, je dotyčný odmítnut a odkázán na doporučení svého praktického lékaře. Případně mu je doporučena návštěva odběrového místa vyšetření na koronavirus.

Dvojí kontrola

Nová pravidla vychází z aktuálně vydaného doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství. Řídí se jimi i v Kroměřížské nemocnici. Kontrola dárců zde nyní probíhá duplicitně. K první dochází hned při vstupu do areálu nemocnice, ke druhé před vstupem do čekárny dárců.

„V zásadě nejde o žádné velké změny. Určitě ale přispívají k větší ochraně jak dárců, tak našich zdravotníků. Pokud budou mít dárci k novým pravidlům jakékoliv dotazy, rádi jim odpovíme,“ vzkázala Zdena Hřebačková, primářka Transfuzního a hematologického oddělení Kroměřížské nemocnice.

Odběry plazmy do odvolání zrušeny

Uherskohradišťská nemocnice ruší až do odvolání odběry plazmy. Darovat krev je možné každý pracovní den od 7.00 do 10.30 hodin, dárci se však musí objednat na telefonním čísle 572 529 809, a to kdykoliv v běžné pracovní době.

„Na základě objednání budeme zvát dárce k odběru po malých skupinkách. Tímto opatřením se chceme vyhnout jakékoliv kumulaci osob v prostorách transfuzní stanice,“ vysvětlila Marta Černá, primářka Hematologicko-transfuzního oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

S kompletním zněním doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství se lze seznámit na odkaze www.transfuznispolecnost.cz/aktuality/covid-19-a-transfuzni-sluzba-doporuceni-stl-497.