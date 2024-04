Krásné počasí stále více láká k vyjížďkám na kole a objevování krás našeho kraje. Mnozí sportovci k přepravě využívají i cyklobusy. Jejich sezona se nezadržitelně blíží a 1. května vyjedou s prvními cestujícími do hor Zlínského kraje. Pro zájemce aktivního trávení volného času jsou i letos připraveny novinky.

Cyklostezka Bevlava ve Zlínském kraji. | Foto: Deník/Iva Nedavašková

„Základní trasy cyklobusů budou fungovat jako v loňském roce. Jde jednak o cyklobus Zlín – Troják – Tesák – Bystřice pod Hostýnem, dále o linku Vsetín – Velké Karlovice – Pustevny a pak o spojení Zlín – Vsetín. Cyklobusy budou jezdit o víkendech a volných dnech až do 29. září,“ uvádí jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) Martin Štětkář.

Novinkou letošního roku je, že ranní cyklobus ze Zlína do Vsetína a večerní spoj zpět ze Vsetína do Zlína povede přes Valašskou Polanku, díky čemuž bude dostupná nová cyklostezka Bevlava na jižním Valašsku.

O letních prázdninách od 1. července do 30. srpna budou cyklobusy jezdit i v pracovních dnech: ze Zlína přes Hostýnské vrchy do Bystřice pod Hostýnem stejnou trasou jako o víkendech, cyklobus ze Vsetína pojede ve všední dny přes Velké Karlovice na Pustevny a následně do Rožnova pod Radhoštěm, odkud se odpoledne přes Dušnou vrátí do Vsetína. „Nově bude také fungovat ranní cyklobus Zlín – Všemina – Vsetín,“ připomíná dále Martin Štětkář.

Přeshraniční Valašsko

Na Valašsko budou v sezóně zajíždět i cyklobusy z jiných krajů. Z Moravskoslezského kraje lze využít cyklobus Nový Jičín – Příbor – Kopřivnice – Rožnov pod Radhoštěm – Pustevny/Bumbálka, směrem z Olomouckého kraje pak cyklobus na trase Přerov – Valašské Meziříčí – Bumbálka.