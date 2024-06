„Ty děti vědí, že brát drogy je špatně, to jim říkat nemusíme. Co ale nevědí je, jak na drogy reaguje jejich tělo, o tom se s nimi bavím,“ vysvětluje Kraus princip přednášek.

Školáci souhlasí a Kraus navazuje vlastním příběhem. Jako patnáctiletý se taky pohyboval někde uprostřed, nudil se. Pak mu spolužák nabídl jointa. To byl začátek několikaleté drogové závislosti, kterou muž prožil. Teď o ní vypráví školákům po celé republice.

V počítačové učebně otrokovické Základní školy T.G. Masaryka sedí všichni zdejší šesťáci. Lektor Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog Tomáš Kraus jim zrovna na tabuli kreslí osu mezi veselým a smutným smajlíkem. „Kde se většinou pohybujete,“ ptá se školáků. „Někde uprostřed,“ shoduje se většina. „Takže tady,“ ujišťuje se Kraus a fixou dělá značku. „A co tady je? Tady je nuda,“ dodává.

Ukazuje graf, sestavený ze zpětné vazby, kterou on i další lektoři organizace Řekni ne drogám-Řekni ano životu, za dvacet let od školáků napříč republikou sesbírali. Na otázku, jak se po přednášce dívají na problematiku závislostí, reaguje největší část jasným odmítnutím. Tedy odpovědí, která se od školáků očekává. A oni to vědí. Jsou tady ale i reakce, ze kterých je patrné, že nad nimi přemýšleli. Třeba: Nevěděl jsem, že jsou drogy až tak nebezpečné.

„A o to jde. My jim neříkáme, co mají nebo nemají dělat. Chceme, aby přemýšleli. K tomu ale potřebují mít informace a ty jim dáváme,“ dodává Kraus krátce před začátkem přednášky v Otrokovicích.

Drogy v Krhové. Pes pomohl celníkům najít amfetamin

Ve třídě pak třeba na tabuli namaluje jednoduchý obrázek lidské hlavy. „Vzpomeňte si teď na Vánoce. A teď, jak jste se někde koupali. Teď na nějaké zvíře,“ úkoluje žáky. A za hlavu maluje rámečky, jako od obrázků. „Vzpomínky jsou obrázky. A drogová závislost vám ty obrázky rozmaže. Nebo úplně vymaže. Halucinogeny vám naopak nějaké přidají a vy nevíte, co je pravda,“ vysvětluje Kraus.

Přednášky jsou jedna část kampaně a konají se na školách, které o ně projeví zájem. Druhou částí je zdolání cyklistické trasy dlouhé 1300 kilometrů. Skupina cyklistů projede skrze města, která se k myšlence kampaně, upozorňující na drogovou negramotnost, přihlásila. Ve Zlínském kraji jsou tři, Kroměříž, Zlín a Uherské Hradiště. Cíl je 21. června v Praze.

