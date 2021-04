Je součástí budované mezinárodní cyklostezky BEVLAVA (spojení řek Bečva – Vlára – Váh), která už je v současné době průjezdná v úseku od Vsetína přes Ústí, Leskovec, Valašskou Polanku až po Lužnou.

Stezku po jednotlivých částech buduje volné sdružení obcí Hornolidečska, Valašskokloboucka a slovenských obcí.

STEZKU OKAMŽITĚ ZAPLNILI CYKLISTÉ

Sice trochu chladný ale slunečný jarní den vylákal v druhém dubnovém týdnu k procházce po dokončené cyklostezce také Janu Hrnčiříkovou z Leskovce. Její syn Jáchym je na kolo zatím příliš malý, tak se po nové stezce proháněl alespoň na dětském odrážedle v podobě malého motocyklu.

„Třeba to přijde už příští rok, že vyrazíme také na kole či bruslích,“ usmívá se mladá maminka.

Dokončení leskoveckého úseku cyklostezky podle ní místním přineslo nové možnosti.

„Určitě je lepší, že už tady nejsme uzavření. Vloni a předloni, kdy jsem chodila s kočárkem, to bylo možné jen podél hlavní cesty, kde je silný provoz. Teď můžeme vyrazit procházkou i do sousední Polanky či na druhou stranu do Ústí,“ pochvaluje si Jana Hrnčiříková.

Všímá si, že cyklostezka je hned od počátku hojně využívaná.

„Jezdí spousty lidí, stezka je plná a to je dobře. Je to možnost, jak být na vzduchu.“

Zvýšený pohyb vnímá také starostka Leskovce Jana Šťastná.

„Nejen cyklistů samozřejmě ještě přibude, až se trochu zlepší počasí. Život v obci to jistě ovlivní – podle některých možná i negativně. Ale záležet bude především na lidech samotných, cyklistech i pěších. Je to o ohleduplnosti všech, kteří budou cyklostezku využívat. Já jsem přesvědčená, že přínos bude spíš kladný,“ říká Jana Šťastná.

Podle ní mohou stezku využívat děti při cestě do školy ve Valašské Polance, stejně tak lidé mířící na poštu, k lékaři, samozřejmě turisté a sportovci.

STEZKA V LESKOVCI STÁLA 45 MILIONŮ

Nejsložitější na přípravě leskoveckého úseku cyklostezky bylo hledání nejvhodnějšího místa, kudy trasu vytyčit. Obec sevřená v úzkém údolí říčky Senice příliš mnoho možností neměla.

Jen několik set metrů bylo možné vést po místních komunikacích, zbylých 2,7 kilometrů představuje zcela nová trasa. To se promítlo také do celkových nákladů, které dosáhly 45 milionů korun.

Nejvíce peněz stála část stezky vedoucí mezi železniční tratí a říčkou Senicí.

„Bylo potřeba zbudovat velkou gabionovou opěrnou zeď, násypy a zpevnit břehy. Vznikl ale zároveň jeden z nejpěknějších úseků, kde se dostanete nad řeku. Je to krásná část,“ ujišťuje starostka Šťastná.

Ve stejném místě se navíc nachází také betonová opěrná zeď pod železniční tratí ze 70. let.

„Chceme dát možnost například dětem ze škol, aby ji – až se uvolní situace – vyzdobily. Dráhy s tím souhlasí,“ prozradila Šťastná.

Ještě také zbývá doplnit podél stezky zastřešená zastavení, v současné době se rozhoduje o jejich podobě, která má být jednotná pro celou stezku BEVLAVA.

A zbývá také stezku v Leskovci slavnostně otevřít, tomu ale zase brání současná epidemiologická situace.

„Otevření mělo být na přelomu dubna a května. Mělo se uskutečnit ve speciálních cyklodresech ve valašském stylu. Prozatím to ale není možné. Uvidíme, kdy se uvolní omezení týkající se venkovních akcí,“ dodává Jana Šťastná.