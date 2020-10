Zástupci ANO, Pirátů, ODS a ČSSD podepsali ve středu večer memorandum o vytvoření budoucí vládnoucí koalice. I když variant bylo více a v průběhu týdne se vyjednávání několikrát komplikovala, politici se dohodli už za čtyři dny. Na rozdíl od minulých voleb, kdy bylo ke vzniku koalice zapotřebí patnáct dní.

Stín na celém vyjednávání zanechal podle dosavadního hejtmana Jiřího Čunka požadavek Pirátů a ODS, ve kterém se má Čunek vzdát mandátu krajského zastupitele.

NECHCEME PANA ČUNKA

Ze zápisu Pirátů z povolebních vyjednávání z pondělí 5. října vyplývá, že lidovci nabídli Pirátům účast v koalici s nabídkou tří křesel radních včetně prvního náměstka.

„Za nás jsme určili, že nechceme účast pana Čunka v zastupitelstvu,“ uvádí se doslova v dokumentu.

Zápis mluví o tom, že Jiřího Čunka v zastupitelstvu nechtějí Piráti. Předseda krajského sdružení Pirátů Vratislav Krejčíř redakci Deníku tvrzení upřesnil.

„Tento požadavek nebyl primárně požadavkem Pirátů nýbrž našeho partnera ve volebním bloku – ODS,“ informoval.

Dvojka na kandidátce ODS Zbyněk Fojtíček však tento názor rezolutně odmítl. „To je nesmysl. Vyzývat někoho ke vzdání se mandátu, to je poskvrnění základních práv. To bychom nikdy neřekli. Myslím, že to celé bylo spíš špatně pochopeno,“ řekl.

NESEĎTE NA DVOU ŽIDLÍCH

Podle Krejčíře mají Piráti společně s ODS problém i s dalšími osobnostmi, které by měly v radě zasednout.

„Myslíme si, že by politici na takto vysokých postech neměli sedět na dvou židlích, proto jsme doporučili panu Čunkovi, aby se plně věnoval svému senátorskému mandátu,“ doplnil předseda krajského sdružení Pirátů.

Jiřího Čunka žádost zříci se zastupitelského mandátu pohoršila.

„Najednou se vynořil požadavek u Pirátů – u ODS to bylo pouze sdělení, že by jejich grémium uvítalo a přispělo by to ke vzájemným jednáním, kdybych se vzdal pozice zastupitele. Je to stejný požadavek, jako kdyby po mně chtěli, abych se vzdal mandátu senátora,“ kroutil hlavou dosavadní hejtman a zároveň senátor Čunek.

POHRDÁNÍ VOLIČI

Dále dodal, že mandát získávají kandidáti po volbách a je v jistém slova smyslu nezcizitelný.

„Podle mě je jejich požadavek za hranou ústavního i morálního pořádku. Já tento krok nemohu udělat. Lidé, kteří mě a naši stranu volili, vyjádřili svůj názor. Tímto požadavkem dávají Piráti najevo naprosté pohrdání těmi voliči, kteří daného zastupitele zvolili,“ reagoval.

ŘIĎTE KRAJ SPRAVEDLIVĚ

Redakci Deníku se také vyjádřil k nově vzniklé koalici.

„Těm, kteří budou řídit kraj v následujících letech, bych chtěl popřát, aby ho řídili spravedlivě a dobře. Pro mě opozice neznamená, že všechno je špatně. Budeme v zastupitelstvu podporovat všechny dobré věci a komentovat všechny nesprávné rozhodnutí, které by měly vzniknout,“ dodal Jiří Čunek.

Podle jeho slov dokončí mandát hejtmana, který mu končí dnem zasedání nového zastupitelstva a dál bude pracovat jako senátor.