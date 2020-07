Podle názorů provozovatelů lázní, které Deník shromáždil, selhal projekt Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) v mnoha ohledech. Úředníci nezaslali jasnou metodiku, komunikace byla na amatérské úrovni, seznam procedur, které do uplatnění voucheru spadají je pro některé lázně nepoužitelný a nabídnutá pomoc přišla v nepravou chvíli.

Lázně vložily nemalé prostředky do marketingu ve snaze nalákat po uzavření provozů hosty zpět. V letních měsících, kdy nemají problém s obsazením, přišla nabídka na zlevněné pobyty. Už rezervované termíny zájemci rušili a požadovali přeobjednání včetně slevy. Provozovatelé by uvítali vyhlášení podpory spíše na podzim.

V nepravý čas

Vedoucí obchodního oddělení Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves shrnula problémy do tří bodů. „Metodika byla nejasná, registrace byla možná až prvního července a celý proces je strašně složitý,“ posteskla si Jana Valešová.

Podle ní nejsou jasná pravidla stanovená doteď. Potýkali se také s registrací. „Potřebovali jsme zaregistrovat hosty, kteří k nám už prvního nastupovali. Ale na stránky ministerstva jsme se dostali právě až prvního sedmý, dřív to nešlo,“ dodala.

Poukázala na složitost procesu. „Lázeňský host se musí nejprve sám zaregistrovat na portálu Kudyznudy. Pak nahlásí nám číslo slevového kódu a my víme, že bude u nás slevu uplatňovat. Když k nám přijede, my si ho zaregistrujeme znovu na stránkách Kudyznudy a v den odjezdu musíme opět zaregistrovat využitý poukaz. Pak za celý měsíc vyúčtujeme pobyty ministerstvu,“ popsala Valešová.

Poukazy už neberou

Sirnaté lázně mají aktuálně úplně obsazeno, kvótu danou státem vyčerpali velice rychle na ty pobyty, které už měli lidé rezervované a pak dodatečně volali, že mají slevové poukazy. Další hosty na vouchery neberou.

Lázně Kostelec u Zlína na svých stránkách uvádějí. „Je nám líto, ale není možné, aby koronavirovou krizí již nyní drasticky postižené lázně dotovaly Vaše pobyty a přitom neměly záruky státu v podobě platného Rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ píše se v oficiálním vyjádření.

„Pokud nedostaneme v písemné podobě záruku státu, že poskytnuté slevy na státní vouchery nám budou řádně a včas nahrazeny, nebude možné poskytovat slevu na lázeňské pobyty v programu Covid-Lázně,“ uvádí se dále.

Šéf portálu Lázně Travel Libor Stočes zaslal ministryni Dostálové otevřený dopis, v němž projekt kritizuje pro neinformovanost i absenci včasné a přesné metodiky. „Jedná se o nedotažený program, který vedl k absolutnímu rozkladu rezervačních a obchodních oddělení napříč lázněmi v celé České republice,“ uvedl.

Kdo to zaplatí?

„Nám všechny stornované pobyty již nikdo nezaplatí. Stejně jako vynaložené prostředky na kampaně a reklamu pro podporu lázní, kterou jsme okamžitě po znovuotevření lázeňských hotelů spustili. Nám již nikdo nezaplatí veškerý čas, který jsme trávili zodpovídáním stovek dotazů denně v návaznosti na váš nefunkční program,“ pokračoval dále Libor Stočes.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová se na svém profilu ohradila proti kritice jednatele Lázně Travel. „Pan Stočes neoprávněně obviňuje MMR z nekomunikace programu Covid Lázně. První komunikace s lázněmi proběhla už před schválení programu vládou, aby se lázně mohly registrovat do projektu. Dne 1. 7. byly na webu MMR zveřejněny podmínky dotačního programu. Dne 3. 7. všechna registrovaná lázeňská zařízení obdržela metodické pokyny včetně instrukcí a přihlašovacích údajů,“ píše ministryně.

Ve svém vyjádření pokračuje. „Zapojení do systému voucherů není pro lázně povinné, ale těm, které jsou v obtížích s kapacitou, má pomoci,“ vysvětlila Klára Dostálová.

Obrovský zájem

Oficiální vyjádření MMR k metodice a systému proplácení se Deníku nepodařilo získat, jeho mluvčí na zaslané dotazy dosud neodpověděl.

Podle MMR dokládá k pátečnímu dni přes sto tisíc stažených lázeňských voucherů a patnáct tisíc rezervací obrovský zájem. „Zhruba čtyřiačtyřicet procent klientely v tuzemských lázních obvykle představují zahraniční klienti, v některých regionech i mnohem více, a my se snažíme tento výpadek nahradit. Zároveň chceme, aby se Češi naučili více jezdit do lázní, a to nejen v hlavní sezóně,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Současný limit je 1250 voucherů na jedny lázně. Ministerstvo jej hodlá navýšit až na 5200 voucherů. „Tyto limity se týkají podniků nikoliv jednotlivých lázeňských domů. Zároveň se na nás obracejí některé lázně, že mají stále volné kapacity. Jsou to především lázně ze západních Čech. Jsem ráda, že projektem aktuálně pomáháme zejména v Karlovarském kraji, kde cestovní ruch hraje velmi silnou roli. I proto jsme se rozhodli spustit projekt již k prvnímu červenci,“ uzavřela Klára Dostálová.