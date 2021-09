Současně hvězdárna do odvolání pozastavila prodej dárkových poukazů na individuální astronomická pozorování.

K úpravě četnosti večerních astronomických pozorování pro veřejnost přistoupí od 1. října Hvězdárna Valašské Meziříčí. Namísto dosavadních pěti pracovních dnů budou probíhat od středy do pátku, v říjnu od 19.00, v listopadu a prosinci od 18.00 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.