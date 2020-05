„To je pro mě super plus, takže maximální spokojenost,“ líčí Štach, který deset let odehrál ve Znojmě a uplynulou sezonu strávil v Trenčíně.

Návrat domů uspíšila pandemie koronaviru a z toho plynoucí nejistota ve světě.

„Řekl jsem si, že jestli se chci vrátit domů, tak kdy jindy než teď. Kdoví, jestli a kdy se otevřou hranice, tak jsem ani nechtěl nijak spekulovat. Jsem rád, že můžu být zpátky doma,“ pochvaloval si v rozhovoru pro klubový web.

„Chtěl jsem si ještě zahrát na nějaké úrovni doma, před lidmi, kteří mi celý život fandili nejvíc, i když mě sledovali spíš na dálku. Ze Vsetína jsem odešel jako mladý,“ vybavuje si Štach rok 2004, kdy zamířil do zámořské juniorské soutěže OHL.

Po návratu přes Vsetín, Havířov a Olomouc se chytil ve Znojmě. Nejdřív v extralize, následně ve druhé nejvyšší soutěži a nakonec v EBEL.

„Bylo to tam super, Znojmo jsem bral jako svůj druhý domov. Dále jsem měl ambice hrát hlavně v cizině. Byl jsem vděčný, že jsem se tam udržel a vyzkoušel si, jak funguje hokej v zahraničí,“ pochvaluje si Štach, jenž ve čtvrtek oslaví své 34. narozeniny.

Návrat domů přitom byl spíš náhodný.

„Nejprve jsem chtěl hokej úplně vypustit z hlavy. Po skončení sezony to tak vždycky na měsíc dělám. Ale zavolal mi jednatel klubu Daniel Tobola, sešli jsme se i se sportovním manažerem Radimem Tesaříkem a domluvili jsme se,“ liboval si Štach, jenž ve výrazně omlazeném týmu bude mít na starost i předávání zkušeností.

„Nějaké zkušenosti mám a doufám, že kluci budou mít zájem něco okoukat nebo si po tréninku přidat něco navíc. Vždycky ale o to musí mít zájem. Zažil jsem hodně mladých hráčů. Někomu to vysvětlujete, ukazujete, a nemá zájem. Jiní se ptali sami a chtěli se něco přiučit. Je to individuální. Ale co jsem zatím stihl pochytit, na Vsetíně jsou šikovní a vnímaví kluci a určitě jim rád s něčím pomohu, když budou mít zájem,“ dodal Štach.