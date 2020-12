SMETANOVA OBCHODNÍ GALERIE, ul. Smetanova 2360, Vsetín

1. podlaží:

27. 12. - otevřeno od 8 do 19 hodin

28. 12. - 31. 12. - otevřeno od 7 do 20 hodin

2. podlaží:

27. 12. - otevřeno od 9 do 17 hodin

28. 12. - 31. 12. - otevřeno od 9 do 20 hodin

Hypermarkety a supermarkety

VSETÍN

LIDL, Generála Klapálka 798, Vsetín

21. 12 - 23. 12. - otevřeno od 7 do 22 hodin

24. 12. - ZAVŘENO

25. 12. - ZAVŘENO

26. 12. - ZAVŘENO

27. 12. - otevřeno od 8 do 20 hodin

28. - 30. 12. - otevřeno od 7 do 20 hodin

31. 12. - otevřeno od 7 do 17 hodin

1. 1. - - ZAVŘENO

HYPERMARKET ALBERT, Gen. Klapálka 300, Vsetín

23. 12. - otevřeno od 7 do 22 hodin

24. 12. - otevřeno od 7 do 11.45 hodin

25. 12. - ZAVŘENO

26. 12. - ZAVŘENO

27. 12. - 30. 12. - otevřeno od 7 do 22 hodin

31. 12. - otevřeno od 7 do 18 hodin

1. 1. 2021 - ZAVŘENO

KAUFLAND, Jasenická 311, Vsetín

21. 12. - 23. 12. – otevřeno až do 23 hodin

24. 12. – od 7 - 11.45 hodin

25. 12. - ZAVŘENO

26. 12. - ZAVŘENO

27. 12. - 30. 12. - otevřeno od 7 do 22 hodin

31. 12. – otevřeno od 7 do 18 hodin

1. 1. – ZAVŘENO

PENNY MARKET, Štěpánská 192, Vsetín

21. - 23. 12. - otevřeno od 7 do 22 hodin

24. 12. - ZAVŘENO

25. 12. - ZAVŘENO

26. 12. - ZAVŘENO

27. 12. - 30. 12. - otevřeno od 7 do 20 hodin

31. 12. - otevřeno od 7 do 17 hodin

1. 1. 2021 - pátek - ZAVŘENO

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

HYPERMARKET TESCO, Masarykova 873, Valašské Meziříčí

21. 12. - 23. 12. - otevřeno od 7 do 22 hodin

24. 12. - otevřeno od 7 do 11 hodin

25. 12. - ZAVŘENO

26. 12. - ZAVŘENO

27. 12. - otevřeno od 7 do 22 hodin

28. - 30. 12. - otevřeno od 7 do 22 hodin

31. 12. - otevřeno od 7 do 17 hodin

1. 1. - - ZAVŘENO

LIDL, Rožnovská 864, Valašské Meziříčí

21. 12 - 23. 12. - otevřeno od 7 do 22 hodin

24. 12. - ZAVŘENO

25. 12. - ZAVŘENO

26. 12. - ZAVŘENO

27. 12. - otevřeno od 8 do 20 hodin

28. - 30. 12. - otevřeno od 7 do 20 hodin

31. 12. - otevřeno od 7 do 17 hodin

1. 1. - - ZAVŘENO

SUPERMARKET ALBERT, Z. Fibicha 56 + B. Němcové 411, Valašské Meziříčí

23. 12. - otevřeno od 7 do 20 hodin

24. 12. - otevřeno od 7 do 11.45 hodin

25. 12. - ZAVŘENO

26. 12. - ZAVŘENO

27. 12. - 30. 12. - otevřeno od 7 do 20 hodin

31. 12. - otevřeno od 7 do 18 hodin

1. 1. 2021 - ZAVŘENO



KAUFLAND, U Nákladního nádraží 848, Valašské Meziříčí

21. 12. - 23. 12. – otevřeno až do 23 hodin

24. 12. – od 7 - 11.45 hodin

25. 12. - ZAVŘENO

26. 12. - ZAVŘENO

27. 12. - 30. 12. - otevřeno od 7 do 22 hodin

31. 12. – otevřeno od 7 do 18 hodin

1. 1. – ZAVŘENO

PENNY MARKET, Autobusové nádraží, Zašovská, 757 01 Valašské Meziříčí

21. - 23. 12. - otevřeno od 7 do 22 hodin

24. 12. - ZAVŘENO

25. 12. - ZAVŘENO

26. 12. - ZAVŘENO

27. 12. - 30. 12. - otevřeno od 7 do 20 hodin

31. 12. - otevřeno od 7 do 17 hodin

1. 1. 2021 - pátek - ZAVŘENO

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

LIDL, Meziříčská 2302, Rožnov pod Radhoštěm

21. 12 - 23. 12. - otevřeno od 7 do 22 hodin

24. 12. - ZAVŘENO

25. 12. - ZAVŘENO

26. 12. - ZAVŘENO

27. 12. - otevřeno od 8 do 20 hodin

28. - 30. 12. - otevřeno od 7 do 20 hodin

31. 12. - otevřeno od 7 do 17 hodin

1. 1. - - ZAVŘENO

SUPERMARKET ALBERT, Masarykovo nám. 45 + Svazarmovská 2638, Rožnov p. Radhoštěm

23. 12. - otevřeno od 7 do 20 hodin

24. 12. - otevřeno od 7 do 11.45 hodin

25. 12. - ZAVŘENO

26. 12. - ZAVŘENO

27. 12. - 30. 12. - otevřeno od 7 do 20 hodin

31. 12. - otevřeno od 7 do 18 hodin

1. 1. 2021 - ZAVŘENO

PENNY MARKET, Pletařská, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

21. - 23. 12. - otevřeno od 7 do 22 hodin

24. 12. - ZAVŘENO

25. 12. - ZAVŘENO

26. 12. - ZAVŘENO

27. 12. - 30. 12. - otevřeno od 7 do 20 hodin

31. 12. - otevřeno od 7 do 17 hodin

1. 1. 2021 - pátek - ZAVŘENO