Vrcholem a závěrem návštěvy pontifika pak bude pouť 15. září v Šaštíně - Strážích od 10 hodin k patronce Slovenska - Panně Marii Bolestné, které je tamní bazilika zasvěcena.

Právě na tuto akci jsou zváni všichni věřící, nejen ze Slovenska – ovšem při splnění základních podmínek, kterými je ukončené očkování (minimálně 14 dní od druhé dávky) a také vstupenka, kterou si člověk musí vytisknout po bezplatné registraci na webu www.navstevapapeza.sk.

V tom ale tkví pro řadu případných poutníků z Moravy i dalších částí České republiky největší potíž. Zdaleka ne každý u nás je totiž proti nákaze covid-19 očkovaný a vyplnit registraci po internetu je pro řadu lidí komplikovaný úkon.

Poutní mši v Šaštíně - Strážích chtějí navštívit například věřící z Otrokovic.

Povinnost očkování odrazuje

„Zatím máme kolem dvaceti zájemců, takže s velkou pravděpodobností autobus nenaplníme. Pro lidi je asi odrazující nejen ta povinnost mít očkování, ale i to, že se musí zaregistrovat přes internet každý zvlášť a až pak dostane dotyčný samostatnou vstupenku, bez které ho tam nepustí. Já jsem se pokoušel zaregistrovat a už je to týden a vstupenka mi pořád nedorazila. Takže je to trochu demotivující,“ řekl Deníku otrokovický farář Pavel Šupol.

Zájem svých farníků sondují podle mluvčího Arcibiskupství olomouckého Jiřího Gračky kněží z farností Bílovice nebo Jalubí a zájezd nabízejí také cestovní kanceláře Awer Tour ze Zábřehu a Veligrad Tour z Uherského Hradiště.

„Výhodou je jednak zajištěná cesta bez nutnosti hledat parkování pro vlastní auto, ale třeba i duchovní doprovod během cesty, kdy se lidé mohou spojit v modlitbě a z celé pouti tak čerpat větší duchovní zážitek. Ani využití společné cesty nicméně účastníky nezbavuje povinnosti sám za sebe se registrovat výše uvedeným způsobem,“ upozornil Jiří Gračka.

Jedním z těch, kteří se chtějí do Šaštína vydat se zájezdovým autobusem Veligrad Tour je uherskohradišťský farář a děkan Josef Říha. Pro něj to bude cesta v pořadí za třetím papežem poté, co už dvakrát putoval za Janem Pavlem II. a jednou také za Benediktem XVI.

„Už se těším a doufám, že nám bude přát počasí. Prosluněná pouť je vždycky příjemnější než ta propršená, jakou jsem zažil v roce 1995 v Olomouci,“ řekl Deníku Josef Říha.

Cestu do Šaštína za Svatým otcem Františkem plánují také v Jalubí.

„Ano, chystáme se, ale jak to bude ještě nevím, protože se doposud (pondělí 30. srpna pozn. red) přihlásilo zatím jen šest lidí. Prvního září se definitivně rozhodneme. Myslím si ještě na to, spojit ten náš s jiným poutním zájezdem z nějaké další farnosti, která tam má cestu 15. září také v plánu,“ uvedl farář z Jalubí Pawel Bilinski.

Jeden autobus z Uherského Hradiště

Podle Martiny Sedlákové z Veligrad Tour jede s jejich cestovní kanceláří zatím jeden autobus lidí z Uherského Hradiště.

„Uvidíme jestli vypravíme ještě další autokar, někdy se lidé ve farnosti domluví narychlo,“ doplnila Martina Sedláková.

Výjezd zvažují také věřící v Bílovicích.

„Dali jsme farníkům nabídku společné cesty za papežem Františkem do Šaštína. Uzávěrku přihlášek máme ve středu. Zatím se přihlásilo deset lidí. Uvidíme, ale pojedeme, když ne autobusem, tak určitě osobními auty,“ prozradil bílovický farář Jan Liška.

Informace o papežově návštěvě Slovenska podle jeho slov vyskočila trochu pozdě a navíc o prázdninách, kdy bývá situace kolem informovanosti horší.

„Pak tam jsou také ty podmínky o očkování a registraci. Ty vnímám tak, že některé lidi trochu odrazují, ale uvidíme, když tak se na cestu vydáme jinak – přeci jen jde o vzácnou příležitost,“ naznačil Jan Liška.

Podobně to vidí i farář Polešovic Jozef Červeň.

„Autobus nakonec vypravovat nebudeme, nenaplnili bychom ho i kvůli tomu, že středa 15. září je pracovní den. Pokud by od nás někdo jel, tak po vlastní ose,“ konstatoval Jozef Červeň.

Čtyři dny v polovině září

František navštíví Slovensko během čtyř dní v polovině září. V neděli 12. 9. je v plánu oficiální přivítání v Bratislavě a poté setkání se zástupci jiných církví. Na pondělí se počítá s řadou různých setkání: s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a dalšími politiky, diplomaty a zástupci občanské společnosti, dále s biskupy, kněžími a řeholními osobami nebo s židovskou komunitou; papež také soukromě navštíví nízkoprahové denní centrum Bethlehem v Bratislavě určené pro lidi bez domova.

Úterý Svatý otec věnuje východní části Slovenska: v Prešově bude slavit bohoslužbu pro věřící řeckokatolického obřadu a v Košicích jednak navštíví sídliště Luník IX., kde se setká s romskou komunitou, a také se na stadionu setká s mládeží. Vrcholem a závěrem návštěvy papeže bude poutní bohoslužba ve středu 15. září v Šaštíně-Strážích od 10 hodin k patronce Slovenska - Panně Marii Bolestné, které je tamní bazilika zasvěcena.

Pětitisícové městečko Šaštín – Stráže se nachází v okrese Senica 15 kilometrů od soutoku Moravy a Dyje u Česko - Slovensko – Rakouské hranice a z Uherského Hradiště je vzdálené pouhých 66 kilometrů. Jde o významné mariánské poutní místo, jež symbolizuje bazilika Panny Marie Sedmibolestné z 18. století.