VIDEO/ Řidiči jedoucí ze Vsetína do Zlína musí být poslední měsíc velmi trpěliví. Stavba kruhového objezdu v Rokytnici svedla dopravu do jednoho proudu, provoz je řízen kyvadlově, regulovčíky nebo semafory. Zvláště v ranní a odpolední špičce čekají auta v dlouhých kolonách.

Stavba kruhového objezdu ve Vsetíně | Video: Iva Nedavašková

„Motoristé musí vydržet do konce listopadu, kdy by měl být spuštěn provoz bez omezení,“ informoval Karel Chudárek z Ředitelství silnic a dálnic. Semafory by podle něj měly zmizet už 15. listopadu.

Obchvat Vsetína – bezpečný a plynulý provoz

Rampu Mostecká, neboli připojovací pruhy mezi silnicemi I/69 a I/57 (obchvat Vsetína), buduje Ředitelství silnic a dálnic ČR. Díky připojení zcela zmizí nutnost přejíždět přes protisměrný jízdní pruh.

Celý úsek bude po přestavbě výrazně bezpečnější a zásadně se zlepší i plynulost dopravy.

Co chtějí Vsetíňané? Propojení cyklostezek v centru města i MHD zdarma

Obě zmíněné komunikace budou u polyfunkční budovy Kotovo propojeny prostřednictvím právě vznikající okružní křižovatky.

„I když je na stavbě rampy mírné zpoždění, termín zprovoznění 30. září 2024 zatím platí a děláme vše pro to , aby byl splněn,“ dodal Chudárek.

Kyvadlový provoz v Liptále do října, zprovoznění mostu v listopadu

Když už řidiči zvládnou kolonu v Rokytnici, čeká je další kyvadlová doprava o kousek dál, v obci Liptál. Zde silničáři opravují poškozený povrch silnice v délce 2,3 kilometru. Osobní automobily projíždějí obcí kyvadlově. Pro vozidla nad 3,5 tuny vede objízdná trasa po silnici I/49 mezi Valašskou Polankou a Vizovicemi.

Do konce října by měly být práce na úseku dokončeny, projíždět obcí budou muset řidiči nadále, protože most v Liptále směrem do Vsetína je uzavřen až do 30. listopadu.

Není proto divu, že motoristé při cestě do Zlína vymýšlejí objízdné trasy i přes Hošťálkovou nebo zmíněnou Valašskou Polanku.