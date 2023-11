Česko bude opět zpívat koledy s Deníkem. Rozezní se obcemi na Valašsku

Předvánočním období je pro mnoho lidí téměř synonymem chaosu a stresu. Chvíle, kdy se mohou zastavit a společně si zazpívat koledy, je potom přímo balzámem na duši. Dokazuje to již 13 let tradiční akce Deníku s názvem Česko zpívá koledy. A ani letos tomu nebude jinak. Zpříjemnit si adventní chvíle a zazpívat si společně koledy budou moci také lidé na Valašsku. A to stejně jako ve zbytku republiky ve středu 13. prosince od 18 hodin.

Česko zpívá koledy v Zubří na Rožnovsku | Video: Michal Burda