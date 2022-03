„Při koordinačních poradách se s členy krizového štábu města pravidelně setkáváme se zástupci platformy Pomoc ukrajinským rodinám. Na posledním setkání jsme byli informováni, že vlna příchodu ukrajinských běženců momentálně zpomaluje a jejich organizovaná doprava do tranzitního centra v tuto chvíli neprobíhá,“ upřesnil starosta Vsetína Jiří Růžička.

Služby centra se proto nyní podle něj budou aktivovat v případě potřeby individuální pomoci.

„Děkuji všem dobrovolníkům z řad zaměstnanců městského úřadu, neziskových a církevních organizací, a také překladatelům za jejich práci a nasazení v tranzitním centru,“ dodal starosta.

Místostarostka města Simona Hlaváčová doplnila, že za poslední zhruba tři týdny využilo služeb tranzitního centra přes 300 ukrajinských obyvatel.

„Změnu (provozu) realizujeme na základě zpráv z hraničních přechodů, kde se snížil počet uprchlíků z důvodů bombardování na území Ukrajiny, kdy se jen velmi obtížně dostávají rodiny s dětmi z úkrytů k tranzitním převozům. Reagujeme na tuto skutečnost změnou nastavených služeb v tranzitním centru,“ vysvětlila Hlaváčová.

Provoz tranzitního centra zajišťuje město Vsetín ve spolupráci s platformou několika neziskových organizací a církví, sdružených pod názvem Pomoc ukrajinským rodinám. Ukrajinské rodiny v nouzi v tranzitním centru v domě kultury naleznou krátkodobé ubytování s možností teplé sprchy, lůžka, výměny čistého oblečení, jídla a hygienické potřeby.

Infolinka radnice zůstává v provozu

Stále k dispozici zůstává infolinka vsetínské radnice, na kterou mohou volat všichni, kteří nabízejí pomoc (například ubytování) i ti, kteří pomoc potřebují. Linka má číslo 739 247 908.

Pracovníci odboru sociálních věcí zde poradí, jak postupovat při řešení životních otázek ukrajinských rodin, které se ocitly po příjezdu do Vsetína v neznámem prostředí. Město všechny požadavky koordinuje s neziskovými organizacemi a s Krajským úřadem Zlínského kraje.

Provozní doba infolinky: pondělí a středa od 8:00 do 11:30, a od 12:30 do 17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 13:30 hod.