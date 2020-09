Podle pracovníků Muzea regionu Valašsko, které v zámku sídlí, lze dlažbu datovat nejspíše do 19. století. Objev podle nich mimo jiné ukazuje, že původní zámecké dveře musely být zhruba o půl metru vyšší, než ty současné, což se dosud nevědělo.

„Před opětovným překrytím jsme dlažbu citlivě zakonzervovali za pomoci speciální textilie, aby nedošlo k propojení s podkladní vrstvou nové dlažby a schodiště,“ uvedli pracovníci muzea.

ZÁMEK PROCHÁZÍ OPRAVAMI OD ROKU 2014

Oprava vstupů do zámku je součástí druhé etapy rozsáhlé rekonstrukce zámku ve Vsetíně, která začala začala už vloni výměnou 108 zámeckých oken. Letos v červnu se dělníci pustili do opravy zámecké zdi, budují nové pískovcové schodiště a hlavního vstupu do památky a restaurují původní pískovcové sloupy.

Počítá se také s instalací speciálního zhášecího systému v zámecké věži, který k hašení používá vodní mlhu.

„Mlha při požáru omezí plameny a umožní bezpečně evakuovat návštěvníky, než dorazí hasiči. Na druhou stranu v případě planého poplachu nedojde ke zbytečnému vytopení celé zámecké věže a poškození dalších historicky cenných částí zámku,“ vysvětlil zástupce ředitele muzea Jan Marek.

Zhruba jedenáctimilionové náklady na letošní stavební úpravy uhradí Zlínský kraj, který je zřizovatelem Muzea regionu Valašsko. Vsetínský zámek prochází postupnou rekonstrukcí už od roku 2014.

První etapa si vyžádala zhruba 35 milionů korun a kromě řady stavebních úprav zajistila i zbudování nových depozitářů, stálou expozici nebo výstavní a edukační prostory.