Svou roli sehrála pandemie, mnozí provozovatelé si netroufnou odhadnout, jak se promítne do návštěvnosti. Přesto už je většina kempů připravená na nápory turistů.

Kempování, čundr či trampování a spánek pod stanem je doména Čechů. Někteří si dovolenou bez tohoto zážitku nedovedou představit.

„Tady v kraji máme kempy celkem sježděné a už je tu známe. Proto letos vyrážíme na jižní Moravu. Zahraniční dovolenou tentokrát vynecháme a budeme obdivovat krásy naší nádherné země,“ svěřil se Deníku Martin Hušek.

Do kempů vyrazí se svou přítelkyní. „Je to prostě krása, jsme tak víc v přírodě a nenecháváme se hýčkat luxusními hotely,“ dodal.

Hlavně nevázanost vidí v takovém způsobu trávení dovolené Petra Mišunová s rodinou.

„V hotelu se musíte pořád řídit nějakým rozvrhem, od kdy do kdy snídaně, kdy se ubytovat a tak. Do kempu přijedete, kdykoli si můžete postavit stan a hotovo. Možná by se mohlo obecně v kempech zlepšit stravování, mám pocit, že všechno je smažené, ale už i toto se hodně zlepšuje,“ podotkla.

Na kempování ji baví klid a pohoda.

„Posledně jsme stanovali na Pahrbku (rekreační areál u Napajedel – pozn. redakce). Je to tam super, protože všude kolem je rovinka, můžete na kola bez problémů i s dětmi,“ pochvalovala si maminka čtyřčlenné rodiny.

Na Pahrbku letos bez stanů i karavanů

Právě v rekreačním areálu Pahrbek si letos stan nepostavíte.

„Neubytováváme stany ani karavany, tím našim hostům zajistíme více klidu a soukromí, které mohou trávit v našich bungalovech pro čtyři osoby. Jejich součástí je například i vlastní vířivka,“ prozradila koordinátorka provozu rekreačního areálu Pahrbek Hana Vaňourková.

Výjimkou bude pouze termín letošní Barum Rally koncem srpna. Během pěti dní dostanou v kempu stavební povolení i stany. V kempu je celoročně otevřená restaurace, dále minigolf, beach volejbal či vodní šlapadla.

Podle Hany Vaňourkové letos vzroste zájem o dovolené v České republice.

„Lidé zjistí, kolik toho naše země nabízí,“ řekla s tím, že ubytovávat v bungalovech budou do listopadu.

Kemp ranč Bystřička ležící v podhůří Vsetínských vrchů pod přehradou Bystřička nabízí ubytování ve srubech, chatkách, karavanech i stanech.

„Tradičně máme největší nátřesk v době konání country festivalu Starý dobrý western. I když ho pořadatelé letos přesunuli na další rok, prakticky nikdo se nám z ubytování neodhlásil, takže budeme první srpnový víkend i tak plní. A doufám, že i celé léto,“ přeje si provozní Linda Stupková.

Cyclo-Aqua-Camp Albatros v Ostrožské Nové Vsi už má otevřené a své hosty vítá od 25. května.

„Počasí zatím nepřeje, ale na červenec a srpen máme ubytovací kapacity vyprodané,“ hlásí správce Roman Mikoška.

Kemp je vhodný hlavně pro rodiny s dětmi. I tady vybízí rovinatá krajina k výletům na kole. Součástí je přírodní koupaliště s pozvolným vstupem.

„O ubytování se nebojíme, velká neznámá bude návštěvnost koupaliště. Je otázka, jak se do toho promítne pandemie. Snad se lidi nebudou bát,“ dodává správce kempu.

Strašák jménem pandemie ovlivnil způsob příprav v autokempu Koryčany na Kroměřížsku.

„Než se to uvolnilo, uklízeli jsme a připravovali provoz na letošní rok i s myšlenkou, že to možná děláme až na příští rok. Už se to ale rozjelo a myslím, že návštěvnost je zatím podobná jako předchozí roky,“ zhodnotil Martin Sedlář.

Jisté povinnosti kolem hygieny v nařízeních zůstaly a v Koryčanech je dodržují.

„Musíme například dezinfikovat povrchy. Spoustu posezení ale máme z přírodního dřeva. Ty by dezinfekce po několikerém denním umývání do čtrnácti dní zničila. Proto jsme některé schovali a některé pokryli omyvatelnými povrchy,“ vysvětlil provozní.

Podle něj existují tři scénáře, jak se letošní sezona bude v kempech vyvíjet.

„Buď bude nabitá, ale přijde druhá vlna pandemie, která ve finále ovlivní provoz i tržby. Nebo se nic nestane a zažijeme zlatou sezonu, extrémně nabitou, což už teď ukazují větší rezervace. Třetí variantou je otevření hranic a lidi, kterým nevyhovuje tuzemská turistika, se vyvalí k moři. A pro nás to bude znamenat normální sezonu,“ uzavřel Martin Sedlář.

Tábořiště Dolinky po téměř 60 letech málem neotevřelo

Bystřička - Blíží se zahájení nové sezony, úklid a přípravné práce však v tábořišti Dolinky u přehrady Bystřička k vidění nejsou. Vlastník pozemků – Povodí Moravy dal provozovateli, kterým byla obec Bystřička, po mnoha letech výpověď. Na vypsané výběrové řízení se nikdo nepřihlásil, stále však existuje naděje, že v areálu letos stany vyrostou.

Tábořiště Dolinky poskytuje útočiště pro milovníky stanování a kempování v přírodě, v těsné blízkosti přehradní nádrže Bystřička více než pět desetiletí.

Podle starosty Bystřičky Zbyňka Fojtíčka vybudovala tábořiště obec někdy v 60. letech minulého století. „Stavěla se recepce i sociální zařízení. Dnes tu máme vyměněné toalety a nechali jsme si udělat nový vrt na vodu,“ shrnuje starosta.

Vše za vlastní peníze. Pak přišla rána z Povodí Moravy. Obecnímu úřadu vypověděli dlouholetou smlouvu. Údajně proto, že obnovují všechny dokumenty.

„Vypsali výběrové řízení s nejnižší částkou sedmdesát tisíc. Za takový nájem by si to vzal jen blázen,“ odtušil starosta Fojtíček.

Doplnil, že obec provoz tábořiště dotuje nemalými částkami.

„My jsme tam sekli trávu, sváželi odpadky a vyváželi odpady. Teď to nikdo nedělá a běžte se podívat, jak to tam vypadá. Naštěstí si to povodí uvědomilo a možná i proto, že se na výběrové řízení nikdo nepřihlásil, jsme se dohodli na přípravě nové smlouvy,“ informoval Zbyněk Fojtíček.