Před povodňovou vlnou varovalo v neděli před polednem vedení obce obyvatele Bystřičky na Vsetínsku. Tamní přehrada se naplnila vodou do té míry, že se očekává její přetečení přes bezpečnostní přeliv. Vedení obce o tom informoval dispečink Povodí Moravy.

Starosta Bystřičky Zbyněk Fojtíček na stránkách obce vyzval místní obyvatele, aby sledovali hladinu toku, zabezpečili v co největší míře svůj majetek a připravili si evakuační zavazadla pro případ nutnosti.

„Právě jsem dostal informaci z dispečinku Povodí Moravy, že i přes veškerou snahu se nepodaří udržet povodňovou vodu v nádrži Bystřička a asi během dvou hodin by měla voda přetéct přes bezpečností přeliv a tím už neřízeně odtékat korytem toku,“ informoval hodinu před nedělním polednem Fojtíček.

Hladina vody v přehradě vystoupala kvůli vydatným dešťům. Přítok Bystřička, který se do stejnojmenné přehrady vlévá, se od půlnoci na neděli drží na třetím povodňovém stupni. „Dobrá zpráva je, že na přítoku do přehrady hladina klesá, ale musíme počítat ještě z bočními přítoky a to především z Růžďky,“ poznamenal Fojtíček.

Vyzval proto všechny, kdo bydlí v okolí říčky Bystřičky pod přehradou, aby sledovali hladinu toku s zabezpečili si v co největší míře svůj majetek. „Hasiči jsou po celou dobu v terénu a eliminují výši škod. V případě potřeby neváhejte ihned volat telefonní čísla starosta 777 604 205 a místostarosta 604 966 833,“ dodal starosta.

Pro případ evakuace vydala obec Bystřička tato doporučení:

připravte si evakuační zavazadla pro celou rodinu odstavte do bezpečí vozidla,

podle uvážení přemístěte nábytek, potraviny, nebezpečné látky do vyšších pater,

připravte rodinu a domácí zvířata k evakuaci,

zajistěte nebo odstraňte snadno odplavitelný materiál,

v případě zaplavování domu odpojte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní uzávěr plynu a vody.

Do evakuačního zavazadla si zabalte:

osobní doklady, peníze, platební karty, pojistné smlouvy, cennosti,

léky, brýle,

náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku,

spací pytel nebo přikrývku,

pitnou vodu,

základní trvanlivé potraviny,

předměty denní potřeby,

toaletní a hygienické potřeby,

mobilní telefon, nabíječka, powerbanka.

Evakuačním místem je určený Sport klub U Lukášů v Bystřičce!

Přehrada Bystřička v pátek 13. září 2024: