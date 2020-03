Nechoďte ven a zůstaňte doma. Takové doporučení slyší senioři v současné době stále častěji. Právě dříve narození jsou totiž podle epidemiologů jednou z nejohroženějších skupin novodobou nákazou koronavirem.

Není se co divit, když starší lidé v těchto dnech řeší nejen to, kdo jim zajistí nákup, ale rovněž to, co budou doma dělat a jak se udrží v kondici. O nápady a doporučení, jak mohou senioři tuto pro ně nelehkou dobu doma přečkat, se s Deníkem podělila Marta Vodáková ze vsetínské Diakonie, která má s prací se seniory bohaté zkušenosti.

Začněme hned tou asi nejzásadnější otázkou: jak si mají naši starší spoluobčané udržet pro ně tak důležitou kondici v domácím prostředí, když už je mají opouštět jen ve zcela výjimečných a nezbytných případech?

Máme několik doporučení. Asi tím nejjednodušším a nejméně problémovým je, několikrát za den se projít po celém bytě. A ten, kdo může, ať si také zacvičí, protáhne si své tělo.

Opravdu stačí ty nejzákladnější prvky, které si všichni ještě pamatujeme z hodin tělocviku ve škole. Těm, kdo mají doma rotoped, doporučujeme denně alespoň patnáct minut šlapání. Ať už na jeden zátah či s přestávkami. To vše ideálně při otevřeném okně. Tedy, pokud to počasí dovoluje.

Jak ale známo, mnohým, i mladším ročníkům, se při slově pohyb dělají po těle pupínky. Máte radu i pro seniory tohoto typu?

Mám – a to tanec, při němž se tělo rovněž skvěle protáhne. Navíc, tanec si většina z nás spojuje s příjemnou muzikou a pohybovat se v tanečním rytmu může člověk i sám. Ne vždy je k tomu potřeba partner. A potom, tanec a hudba spolu ladí a vyladí tělo nejenom po fyzické stránce, ale i po té duševní. Což je neméně důležité.

Říká se, že do třetice všeho dobrého. Máte tedy i třetí doporučení?

Tím není nic jiného, než to, co naprostá většina z nás dělá pravidelně a platí to pro muže i ženy: vaření. Je spojeno s určitou fyzickou námahou a navíc i těšením se na kulinářský zážitek. Takže opět spojení příjemného s užitečným. Ráda bych ale připomněla, že to všechno je nutné spojit s pravidelným pitným režimem, pojídáním čerstvého ovoce a zeleniny. Třešničkou na dortu pak může být – a doporučujeme to – masáž zad, rukou i nohou.

Víme ale, že toho, kdo alespoň trochu může, toho to takzvaně táhne ven…

To je pro člověka stejně přirozené, jako pohyb. A zvlášť, když je venku hezky. To se moc doma sedět nechce. Problém není u těch, kteří mají domek se zahrádkou. Ani u těch, kteří mají byt s balkonem, kde si mohou na sluníčku posedět a načerpat od něj tolik potřebný vitamín D. Ne všichni to tak ale mají. Pokud k nim patříme a nemůžeme to už doma vydržet, pak samozřejmě procházka venku neuškodí. Ale je nezbytné se k tomu vybavit. Každý musí při pohybu na veřejnosti používat takzvanou ústenku, lidově zvanou roušku. Nechrání jí totiž jenom sebe, ale i ty, s nimiž se venku potká. Roušku seniorům jistě obstarají jejich rodinní příslušnici. Použít je ale možné i bavlněný šátek, šál a podobně. K tomuto účelu můžeme využívat pouze věci ze stoprocentní bavlny, které se dají vyprat alespoň na šedesát stupňů, nejlépe však na devadesát. Při nošení musíme mít zakryta ústa i nos.

Platí pro seniory, ale nejenom pro ně, i další pravidla pro pohyb venku v těchto dnech?

Hlavní zásadou je vyhýbat se místům, kde je vyšší koncentrace lidí. Pokud se s někým potkáte, pak udržujte od sebe odstup alespoň dva metry. Venku si zásadně s nikým nepodávejme ruce a nesahejme si ani na obličej, tedy především na oči, nos a ústa. A první, co je potřeba udělat, když se vrátíme domů je sundat si šátek nebo ústenku, vložit to do igelitového sáčku, důkladně si umýt ruce mýdlem, doporučeno je omývání nejméně dvacet vteřin. Šátky, ústenky je potřeba vyprat a vyžehlit. Pak je můžete opět použít.

Jak je to s nákupy? To zřejmě trápí největší část seniorů…

Pokud potřebují senioři nakoupit a nemají možnost tak učinit sami, nebo jim nákup nemůže obstarat někdo z jejich blízkých, konkrétně ve Vsetíně mají možnost obrátit se na pracovnice odboru sociálních věcí městského úřadu na telefonním čísle 739 247 908. Objednávky na nákupy mohou tady podávat v pracovních dnech vždy od 8 do 11 hodin. Uhradí pouze hodnotu nákupu. Služba dovážky je zdarma. Obdobně je tomu, podle našich informací i v dalších městech, ale i v některých vesnicích. Pokud si však chtějí senioři nakoupit sami, využít pro to mohou, podle rozhodnutí Vlády České republiky, čas od 7 do 9 hodin. V tu dobu jsou obchody otevřeny jen pro seniory od 65 let výše.

Už jsme zmínili, že důležitá je rovněž psychická pohoda seniorů. Jak k ní mohou sami senioři přispět?

Tím nejdůležitějším je, aby zůstali v kontaktu hlavně se svou rodinou, ale také se svými kamarády, přáteli, blízkými a podobně. Třeba i jen telefonicky. Není totiž nic horšího, především v takových situacích, s nimiž se setkáváme nyní, než zůstat sám. Pro věřící je velmi důležitá modlitba, která jim v těchto chvílích pomůže. Pro ostatní to může být čas k revizi životních hodnot a priorit. Své místo tu má také čtení, luštění křížovek, osmisměrek, sudoku… Skvělým ventilem na chmury je určitě zpěv, ale i těšení se na takové maličkosti, jako je oběd, nebo z toho, že mě nic nebolí, že jsme ráno dokázali bez potíží vstát z postele a podobně.

Z vlastní zkušenosti vím, že řada seniorských domácností si nedokáže den představit bez televize. Někde hraje od rána do večera či noci.

Tak určitě televize je prostředek, jak samotu zahnat, jak si den zpříjemnit. Je tu však jedno ale. Pokud budou, zejména senioři, sledovat převážně zpravodajský servis, pak je to kontraproduktivní. Ty ne vždy příjemné zprávy nemají na psychiku babiček a dědečků zrovna příznivý vliv. Proto, když už se na televizi chceme dívat, tak doporučuji zábavné pořady, staré filmy, které pomohou seniory alespoň myšlenkami vrátit o několik let zpět, cestopisy či naučné pořady. Veřejnoprávní televizní stanice navíc spouští od pondělí 23. března kanál určený výhradně pro seniory a přesně takzvaně šitý na míru jejich potřebám. Program má obsahovat také informační servis a nově vyráběné magazíny s praktickými radami.

Jak by tedy, podle Vás, měl vypadat den seniora v době koronavirové karantény?

Důležité je plánovat. Já vím, jde o slovo, které se dnes moc nenosí. Ale rozvrh dne má svůj velký význam. Člověk si musí uvědomit a ujasnit, co chce přes den dělat. Je například ideální čas na to, zbavit se restů, které ve své domácnosti máme: úklid sklepa, pořádek v osobních věcech a podobně. Kdo může a má tu možnost, mohl by si čas vyhradit například na pomoc druhým. Například tím, že se pustí do šití ústenek pro nemocnice, zdravotnická a sociální zařízení. Je všeobecně známo, že pomoc druhým přináší nejenom radost, ale také a možná to nejdůležitější v seniorském věku, pocit užitečnosti, potřebnosti.

Co byste seniorům vzkázala do těchto dní jednou větou?

Buďte dobré mysli, mějte píseň na rtech, úsměv v srdci, pokoj v duši a pevné zdraví.