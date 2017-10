Budoucí maminky mohou chodit cvičit

Nemocnice ve Vsetíně nově zavádí cvičení pro těhotné. S nastávajícími maminkami se bude potkávat každou středu odpoledne lékařka Petra Kotrlá z gynekologicko--porodnického oddělení Vsetínské nemocnice. Cvičit budou v nově vybudované tělocvičně v budově pavilonu G (Triangl).

Ilustrační fotografie.Foto: archiv organizátorů

„Cvičení pomáhá zlepšit psychickou i fyzickou pohodu v těhotenství a je vhodné pro nastávající maminky bez zdravotních problémů a komplikací,“ přiblížila Kotrlá. Ženy mají k dispozici podložky na cvičení jógy, gymnastické míče, overbally a gumy.

Cvičení je rozděleno na dvě skupiny. Pro ženy v pokročilejším stadiu těhotenství od dvacátého týdne začíná v 16.00 a trvá do 17.15 hodin. „Ženy do dvacátého týdne těhotenství budou cvičit od 17.15 do 18.30 hodin,“ doplnila Kotrlá.

Počet cvičících je omezený kapacitou místnosti, maximum je deset osob. Nastávající maminky se mohou přihlásit prostřednictvím speciální aplikace na Facebooku. Odkaz i další informace najdou zájemkyně na webu nemocnice.

Nová tělocvična vznikla v letošním roce v pavilonu, kde se nachází oddělení následné péče a k rehabilitaci jeho pacientů je také využívaná nejčastěji.