„Kouč je průvodce. Naopak není ani rádce, ani soudce. V rozhovoru vás navede tak, abyste si odpověděli na otázky, které jsou pro vás důležité. Protože nejrelevantnější odpověď je ta vaše. Ani rodina, ani přítelkyně vás nezná tak dobře jako vy sám,“ vysvětluje náplň práce tohoto zvláštního „poslání“ Radoslav Chlup z Bořenovic.

Může se to zdát jako snové povolání. Pracujete tak, že si jen povídáte. Tak jednoduché to ovšem není. Někdy bývá těžké udržet si nadhled a klientovi neradit. Zvláště, když se jedná o téma, které je Radoslavu Chlupovi blízké. Ale dá se to, podle Chlupa, ukočírovat.

„Celý život je o komunikaci. Ať už verbální nebo neverbální. A ta mě strašně baví. Bez komunikace není život. A přesně o tom koučování je,“ usmívá se Chlup.

„Bojíme se komunikovat a tak žijeme v domněnkách,“ je přesvědčen kouč a udává příklad.

„Představte si, že mi zlínský hokejista v pondělí řekne, že středeční zápas v Liberci prohrají. Jaký výkon asi s těmito předsudky předvede?“ říká Chlup. A právě to je chvíle, kdy by měl nastoupit kouč a tyto domněnky rozptýlit.

Pracuji v sauně, v lese i při sportu

Jaké vzdělání by měl kouč mít lze jen stěží definovat. Sám Radoslav Chlup upozorňuje, že dnes se za kouče prohlašuje každý, kdo si přečte jednu knihu o koučinku. On sám přitom v oboru působí šest let.

„Je spoustu kurzů, školení, seminářů. Ale ani všechny vědomosti na světě z vás neudělají dobrého kouče. Všechny ty semináře a certifikáty jsou vám k ničemu, pokud nepracujete s lidmi,“ přibližuje svůj názor Chlup, který má za sebou už stovky klientů.

Jak tedy člověk pozná, že je dobrým koučem?

„Já sám jsem se jako kouč začal cítit asi v době, kdy jsem měl minimálně dvacet třicet dobrých referencí,“ míní Chlup, který je neustále v terénu u klientů. Kancelář nemá.

„Nepotřebuji ji. Je mi jedno, kde ta schůzku bude probíhat. K jednomu jdu domů, k druhému do práce, s dalším do přírody, do sauny nebo si třeba zaběhat,“ těší Chlupa variabilita práce.

Na schůzky se také předem nijak nepřipravuje.

„Já přece nevím, o čem ten klient bude chtít mluvit. On mi sice může říct, že na příštím setkání chce řešit manželství. Ale během doby co se nevidíme může třeba přijít o práci. A rázem je tu něco, co jej tíží víc,“ musí vždy kouč reagovat na současnou situaci.

Radoslav Chlup však není jen osobní, ale také firemní kouč.

„Většinou se to ovšem prolíná. A z firemního koučinku třeba přecházíme do toho osobního. Pokud člověk není doma v pohodě, tak nemůže v práci odvádět dobrou práci. A to platí i naopak,“ prozrazuje Radoslav Chlup, který pracoval dlouhých 18 let coby policista.