Hlavní téma hovorů ve Velké Lhotě na Vsetínsku? Tenisový Australian Open. Ještě aby ne, když v něm válí jejich aktuálně nejpopulárnější občanka Linda Nosková, čtvrtfinalistka grandslamového turnaje, která navíc ještě neřekla poslední slovo. Pokud z úterý na středu porazí Ukrajinku Jastremskou, bude ji čekat přímý souboj o finále a vítězství na jednom ze čtyř nejprestižnějších tenisových turnajů roku.

Úspěšná tenistka z Valašska Linda Nosková | Foto: Deník/Martin Břenek

„Osmifinále jsem bohužel z časových důvodů neviděla, ale středeční duel si již jistě nenechám ujít, nejen já budeme Lindě držet všechny palce,“ potvrdila starostka malé obce v srdci Valašska Jarmila Melichaříková.

„Obec stojí za svými výjimečnými lidmi, včetně sportovců,“ dodala hrdě starostka.

Jsou výkony Lindy nyní hlavním tématem v obci, hospodě?

V naši obci se zajímáme o různá témata, a úspěchy naší místní tenistky jsou pro nás samozřejmě důležitou součástí naší komunity. Jsme hrdí na všechny naše občany, kteří se věnují sportu a reprezentují obec na vyšší úrovni.

Maminka tenistky Noskové o začátcích, podpoře i slávě. Je to bomba!

Neplánujete nějakou společnou projekci?

V plánu není, nicméně určitě spousta našich občanů si nadcházející souboj Lindy nenechá ujít.

A kdyby hrála finále?

Určitě by to stálo za zvážení! Nechme se překvapit a hlavně Lindě přejeme úspěch, určitě si to za píli a dřinu postup zaslouží. Její úspěchy naší obci přinášejí radost a hrdost zároveň.

Chystáte něco speciálního po návratu na uvítanou?

Ano. Zatím ale nejsme rozhodnuti a záleží také na tom, kdy se Linda vrátí domů, do naší obce.

Je nyní někdo slavnější v obci než Linda?

V této chvíli je určitě nejslavnější Linda. Ale z naší obce pochází například kazatel Jan Karafiát, který napsal knihu Broučci.

Linda již tolik času ve Velké Lhotě netráví, každopádně, jak na vás působí lidsky?

Linda už je častěji ve světě nebo Přerově, kde trénuje. Nicméně naposledy jsem Lindu potkala na józe a pak ještě na obecním úřadě - vždy působila přístupně a vstřícně, svou pozitivní energií vždy dotvářela pohodu v daném okamžiku. (úsměv)