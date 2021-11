Steve Clayton se narodil v anglickém Birminghamu 1. září 1962. Živý zájem o hudbu začal projevovat v deseti letech. To přimělo otce koupit staré pianino a zapsat Steva na každotýdenní lekce klavíru, které navštěvoval dalších pět let. Ke konci hudebních lekcí mu jeho učitel hudby uložil, aby se naučil blues.

„Pro někoho, kdo se učí klasiku, to bylo cosi úplně nového. Ta nově objevená hudba měla na Steva obrovský vliv: utrácel celé své kapesné za desky, které nahráli Cow Cow Davenport, Albert Ammons a Memphis Slim, abychom jmenovali jen některé. Trávil dlouhé hodiny u klavíru a snažil se reprodukovat ty kouzelné zvuky, které slyšel z těch černých kotoučů,“ přiblížil dramaturg meziříčské Malé scény Karel Prokeš.

Steve „Big Man“ Clayton - That Good Lovin´

Zdroj: Youtube

Po ukončení povinné školní docházky si Clayton brzy našel cestu do své první bluesové kapely a několik dalších let strávil učením se muzikantskému řemeslu v mnoha místních kapelách, kde je oslavován jako The Big Man z Boogie Woogie. „Big Man“ byl po nějakém čase požádán, aby podpořil a doprovázel ve Velké Británii hostující americké umělce jako Louisiana Red, Shuggy Otis a Carey Bell. Brzy s nimi cestoval i po Evropě – jako doprovodný muzikant jim prokazoval spolehlivé služby a zároveň se od mnohé naučil. Steve se také podílel na oceňovaném CD He know the blues Otise Granda, které bylo nominováno na ceny W. C. Handyho.

„Najednou také zjistil, že umí blues také zpívat, a to byl v jeho kariéře skutečný zlom. Přivedlo ho to k psaní bluesových písní a jeho talent jasně září hned na velmi oceňovaném debutovém albu Can't Stop The Boogie,“ připomněl Prokeš.

Zmíněné debutové album nahrál Steve Clayton v roce 1991 se svou dlouholetou kapelou The 44's. Německou nahrávací společnost Hot Fox to přimělo, aby jej v roce 1993 poslala do Chicaga natočit album I Got A Right, na kterém se podíleli legendy S. P. Leary a Lester „Mad Dog“ Davenport. Záhy následovalo dalších deset nahrávek.

„Big Man“ byl oceněn jako nejlepší hráč na klavír cenami British Blues Connection v letech 1995, 1997 a 1998, a když začal působit i na německé scéně, netrvalo dlouho a prosadil se i zde – získal německou cenu jako nejlepší bluesový umělec za rok 2001. Byl také oceněn cenou „Pinetop“ za nejlepšího boogie baviče roku 2015.

Na nedělním koncertě ve Valašském Meziříčí doprovodí Steva Claytona český bubeník Tomáš Bobek Bobrovnický. Muzikant se skvělým citem pro hudbu si zahrál například s uskupeními Loussianna Red, Luboš Andršt Blues band, Eddie Martin band, Gwynem Ashtonem a jinými. V roce 2012 získal ocenění Slovenské bluesové společnosti Bluesman roka 2012.