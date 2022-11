Ve Vsetínské nemocnici je návštěvní den naplánovaný na úterý 22. listopadu. Příchozím se od 9 do 16 hodin budou věnovat na rehabilitačním oddělení v prvním patře polikliniky. Zdravotníci představí nově vybudované pracoviště vodoléčby i další novinky.

„Akce je pro všechny věkové skupiny. Příchozí se seznámí s již avizovaným novým pracovištěm vodoléčby i novými metodami, například aplikací plynových injekcí, parafinových zábalů nebo kompresní pásky Flossband,“ přiblížila vedoucí fyzioterapeutka Pavlína Matějčková.

Připravená jsou také cvičení na půlválci (v 10, 11, 14 a 15 hodin), zájemci se mohou objednat na konkrétní termín na tel. 571 818 621 nebo na e-mailu: matejckova@nemocnice-vs.cz.

Zmíněné parafínové zábaly se využívají při takzvané termoterapii.

„Dochází k uvolnění svalů, kloubů, zlepšuje se prokrvení. Výhodou je také intenzivní hydratace,“ vysvětlila vedoucí fyzioterapeutka.

Parafínové zábaly se využívají při artróze (zejména drobných kloubů ruky), revmatoidní artritidě, Bechtěrevově chorobě, poúrazových a bolestivých stavech.

„Parafín je speciální vosk, který má schopnost zadržovat po dlouhou dobu teplo. Použít jej můžeme ve formě parafínových rukavic nebo obkladu, který se ponechá na těle patnáct až dvacet minut,“ popsala Pavlína Matějčková.

Před použitím je parafín zapotřebí zahřát na teplotu okolo 55 stupňů Celsia.

V případě plynových injekcí se aplikuje oxid uhličitý přímo do podkoží do bolestivých míst. Mírní bolesti zad a páteře, metoda je úspěšná také u zánětlivých degenerativních onemocnění kloubů, artrózy, pomáhá při hojení jizev, u léčby srůstů, bolestí hlavy, rovněž u bolestivých zatuhnutí ve svalech.

„Léčivou proceduru je vhodné aplikovat šest až desetkrát,“ poznamenala fyzioterapeutka.

V Meziříčí připravují pro příchozí 15 stanovišť

Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí si naplánovala Den otevřených dveří na 29. listopadu od 14 do 18 hodin. Nabídne bezplatná vyšetření a konzultace se zdravotníky na více než patnácti stanovištích.

K dispozici bude měření krevního tlaku a pulsu, EKG, vyšetření funkce plic, konzultace s lékaři v cévní poradně a ambulanci chronických ran, SONO vyšetření štítné žlázy nebo poradna pro pigmentová znaménka.

Výsledky zdravotníci vždy hned vyhodnotí a v případě potřeby nabídnou odborná doporučení k řešení zdravotních obtíží.

Den otevřených dveří se v meziříčské nemocnici uskuteční potřinácté a to po dvouleté pauze způsobené epidemií Covid-19.

„Pro příchozí pravidelně připravujeme nějakou novinku a zajímavost. Letos to bude možnost nahlédnout do prostor magnetické rezonance nebo konzultace rodiny se zdravotně – sociální sestrou, která doporučí rodinným příslušníkům další kroky pro případný překlad pacienta do jiného zdravotního nebo sociální zařízení,“ prozradil lékař Martin Hrabovský, předseda představenstva Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí.

Návštěvníci všech věkových kategorií si dále mohou vyzkoušet poskytování první pomoci na figuríně i správnou dezinfekci rukou pod UV lampou, fyzioterapeuti zase zájemcům nabídnou praktické cvičení na správnou polohu sedu.

Součástí Dne otevřených dveří Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí bude i samostatný oddíl věnovaný gynekologicko-porodnímu oddělení. Budoucí maminky a jejich doprovod se seznámí s porodním oddělením a navštíví porodní sály s porodními asistentkami, které zodpoví případné dotazy.

„Bude také možnost nechat si provést 3D ultrazvuk a udělat kineziologický tejp jak v době těhotenství, tak i v poporodním období,“ doplnila hlavní sestra Jana Pelikánová.