„Všechny hlídky byly seznámeny s informacemi o podezřelém pachateli, byly uzavřeny komunikace s Moravskoslezským krajem a probíhaly kontroly vozidel,“ uvedl po tragédii za krajskou policii mluvčí Petr Jaroš. Poté, co pachatel spáchal sebevraždu, byly tyto kontroly ve Zlínském kraji odvolány.

Podle mluvčího Jaroše právě období adventu je jedno z těch, kdy policisté v regionu mají zvýšené bezpečnostní opatření. „Hlídkují v místech, kde se schází větší počet lidí,“ vysvětlil Petr Jaroš.

Bezprostředně po události se k celé situaci vyjádřil také mluvčí nemocnic ve Zlínském kraji Egon Havrlant: „Nemocnice Zlínského kraje pochopitelně vývoj celé situace kolem dnešních tragických událostí v Ostravě bedlivě sledují, cítíme s rodinami obětí i s kolegy v ostravské fakultní nemocnici. Žádná speciální bezpečnostní opatření ale v tuto chvíli v nemocnicích ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně ani Kroměříži neprobíhají.

Monitorování kamerami

Na dotaz Deníku, jak je v nemocnicích v současné době zajištěna bezpečnost, uvedl Egon Havrlant, že prostory zejména urgentních a akutních příjmů i některé další jsou ve všech čtyřech nemocnicích monitorovány kamerovým systémem. Ostraha je v areálu nepřetržitě přítomna v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně a v Uherskohradišťské nemocnici.

„Standardně také spolupracujeme se státní i městskou policí v jednotlivých městech,“ doplnil mluvčí s tím, že se nemocnice rovněž zapojily do programu na ochranu měkkých cílů ve zdravotnictví.

„Z hlediska bezpečnosti jde o místa, v nichž se zdržuje větší počet osob. V rámci tohoto programu proběhla školení zaměstnanců a managementů jednotlivých nemocnic a vyhodnocení rizik. Jednotlivé nemocnice mají zpracovány plány krizové připravenosti a traumatologické plány pro případ neočekávaných a nežádoucích událostí,“ upřesnil Havrlant.

Zároveň však mluvčí připustil, že zajistit stoprocentní bezpečnost není reálné.

Jednotlivé areály všech čtyř nemocnic jsou totiž veřejnými místy, kam denně přichází velké množství lidí. Do všech nemocničních areálů je vždy hned několik vstupů, oddělení jsou rozmístěna v řadě samostatných budov.

„Z těchto i jiných provozních důvodů je v současné době nereálné zavést opatření, jaká jsou obvyklá například na letištích nebo v soudních budovách, kde lidé procházejí přes bezpečnostní rámy. Lidé k nám směřují, aby vyřešili své zdravotní obtíže nebo navštívili své blízké, nemáme bohužel žádnou možnost je kontrolovat, zda jsou či nejsou ozbrojeni,“ uzavřel Egon Havrlant.

Nemocnice Valašské Meziříčí, která patří pod skupinu Agel, v letošním roce nezaznamenala žádný případ fyzického napadení.

„Nemocnici hlídají v nočních hodinách pracovníci bezpečnostní agentury, v areálu je rovněž nainstalovaný kamerový systém. Personál nemocnice je pravidelně proškolovaný v oblasti bezpečnosti a sebeobrany,“ sdělila mluvčí meziříčské nemocnice Radka Miloševská.

Bezpečnost pacientů a zaměstnanců je podle ní jednou z priorit Nemocnice Valašské Meziříčí. „Proto do budoucna zvážíme další posílení bezpečnostních opatření,“ dodala.

Obecně se vyjádřit k pachateli takového typu trestné činnosti je podle bývalého krajského státního zástupce a současného soudce Okresního soudu Kroměříž Romana Kafky velmi obtížné.

„Především lze říci, ze jde mnohdy o lidi žijící až dosud buď zcela řádným nebo prakticky řádným stylem života, mnohdy na sebe nijak neupozorňujícími. Často je také velmi obtížně zjistitelný a mnohdy i malicherný jejich motiv útoku. Navíc se k němu dopředu aktivně nepřipravují. Útok aktivního osamělého střelce je velmi obtížné předvídat, protože jde o typ člověka, který se nesvěřuje druhým,“ doplnil Kafka.

Masakr na Slovácku

Střelba ve Fakultní nemocnici Ostrava není první střelbou po lidech, k níž během posledních let na území České republiky došlo. Incidentem podobného typu byla střelba v Uherském Brodě.

K masové vraždě osmi lidí došlo 24. února 2015 v restauraci Družba v Uherském Brodě. Krátce po půl jedné, v čase oběda, vešel dovnitř třiašedesátiletý Broďan Zdeněk Kovář. Beze slova vytáhl své dvě legálně držené zbraně a začal střílet do právě obědvajících lidí. Osm z nich na místě zavraždil. Nakonec zemřel i on poté, co zbraň obrátil proti sobě.