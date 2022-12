,,Matici Svatohostýnské jsme věnovali celkem šest kusů lipových výřezů, každý o délce dva metry. Dříví musí být kvalitní, bez suků a dostatečně rovné, aby z něj bylo možné vyrobit krásné a trvanlivé sochy bez kazů,“ vysvětlil jednatel ALSOL Arnošt Buček s tím, že dříví pochází přímo z lesů z Hostýnských vrchů.

Kromě vyřezávaného betlému na schodišti nechybí ani letos tradiční betlém uvnitř baziliky. K vidění je od středy 21. prosince, do Štědrého dne ovšem bez Jezulátka.

Právě na Štědrý den Svatý Hostýn tradičně láká řadu poutníků k návštěvě některé z bohoslužeb. Letos se uskuteční od 7:15, 9:30, 11:15 a 15:30 (vánoční vigile). Mše se v bazilice uskuteční i na Boží hod vánoční, a to od 7:15, 9:30, 11:15 a 14:45. Ve 13 hodin se pak uskuteční svátostné požehnání.

Jak pojedou autobusy na Hostýn?

Na Štědrý den pojedou linkové autobusy na Hostýn podle běžného jízdního řádu.

Na Silvestra pak pojedou mimořádné autobusy na Svatý Hostýn od železniční stanice ve 20:00, 21:00, 21:30, 22:15, 22:45, 23:15 a v 0:30.

Následně po tradiční půlnoční mši pojedou autobusy do Bystřice pod Hostýnem na Nový rok v 01:00, v 01:45 a ve 2:30.

Jak budou otevřené restaurace?

Restaurace s obsluhou v Poutním domě číslo 2 bude mít na Štědrý den otevřeno od 8 do 15 hodin a na Silvestra od 8 do 21 hodin. Od 25. až do 30. prosince bude otevřeno od 8 do 16 hodin.

Samoobslužná restaurace v Poutním domě číslo 3 zůstane na Štědrý den zavřená. Od 25. do 31. prosince pak bude otevřeno od 9 do 15:30.

Penzion Ovčárna otevírá na Štědrý den od 10 do 15 hodin a na Silvestra od 10 do 17 hodin. Od 25. do 30. prosince bude otevřena od 10 do 16 hodin.

Kavárna pod bazilikou otevře na Štědrý den od 8 do 14 hodin a na Silvestra od 8 do 19 hodin, ve zbylých dnech pak od 8 do 16 hodin.