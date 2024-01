Tradiční výstava ledových soch na Pustevnách odstartuje už tuto sobotu 13. ledna. Tentokrát má téma Noemova archa. Návštěvníci uvidí více než 25 soch, které vytvořilo sedm řezbářů z Česka a Slovenska z více než 40 tun ledu. Kromě nejrůznějších zvířat nechybí ani obrovská ledová loď. Sochy budou na Pustevnách k vidění do 4. února. Tradiční výstava se tady koná už po čtyřiadvacáté.

Ledové sochy na Pustevnách, 12. ledna 2024. | Video: Dominik Pohludka

„Letos jsme jako téma zvolili biblický příběh Noemova archa, který určitě každý zná. Kromě velké lodi, která je napříč celým velkým stanem, uvidí naši návštěvníci zvířata v párech a rodinu Noeho. Zvířata jsme volili z celého světa. Takže kromě lvů nebo žiraf je tady i například více než třímetrový slon nebo beskydský medvěd,“ uvedl Petr Lessy, ředitel areálu na Pustevnách.

Ve druhém – horním – stanu, si pak návštěvníci mohou prohlédnou krásy podmořského světa. „Jsou tam například krásné ryby, chobotnice, lachtani a spousta dalšího,“ vyjmenoval Lessy.

Celkově řezbáři vytvořili přes 25 soch z více než 40 tun ledu. „Celkově tady máme 925 kostek ledu. Na Pustevny je dovezly dva kamiony a jedno velké nákladní vozidlo,“ dodal ředitel.

Na sochách pracovali řezbáři od soboty. „Řezbářů je tady sedm. Jsou to špičkoví řezbáři z Česka a Slovenska. Ještě stále na sochách dopracovávají poslední detaily. Zcela hotovo budou mít až dnes v pozdních večerních hodinách,“ prozradil v pátek Petr Lessy.

Řezbáři si pochvalují nízké teploty

Počasí letos řezbářům přálo. „V minulosti takto nízké teploty nebyly, což limitovalo vytvoření soch s nejmenšími detaily. Díky příznivému počasí tak mohou letos návštěvníci v horním stanu vidět například i vlnu, ve které jsou vyřezány rybičky ve skoku. Při teplotách kolem nuly, by takové detaily nemohly vzniknout,“ vysvětlil Lessy.

Panující nízké teploty si pochvaloval také řezbář Václav Lemon z Raškovic u Frýdku-Místku, který vyřezává sochy na Pustevnách už posedmé.

„Nemůžeme si přát lepší počasí, než kdy mrzne. Čím je chladněji, tím se nám lépe pracuje. Když jsou totiž teploty kolem nuly a více, tak při řezání vzniká sníh, která na nás potom roztává a jsme během chvíle úplně mokří,“ vysvětlil umělec.

Václav Lemon letos na Pustevnách vyřezal například dvě gorily a žirafu. „Většinou se snažíme, aby zvířata byla v životní výšce a zaujala tak návštěvníky svou velikostí. Například mnou vyřezaná žirafa je vysoká asi 2,5 metru. Gorily mají kolem dvou metrů,“ přiblížil Václav Lemon.

Na zmíněnou žirafu kolem použil 35 kostek ledu. „S jejím vyřezáváním jsme začali ve čtvrtek kolem poledne. Největší část práce zabere stavění toho ledového bloku, ze kterého se následně vyřezává,“ dodal řezbář.

Se svými sochami už uspěl také v zahraničí. „S kolegou Romanem Mikušem jsme loni v prosinci byli na ledovém festivalu v Poznani, kde se nám podařilo umístit na druhém místě,“ prozradil Václav Lemon.

„My jako sochaři máme sochy z ledu rádi, protože si každý rok můžeme vyřezat něco jiného. Je to pro nás výzva. A že kvůli počasí dlouho nevydrží? Jsme s tím smíření. Mrzí nás to spíše kvůli návštěvníkům, kteří se sem nemohou vydat hned v první den, ale přijdou až později. Kvůli teplotě se totiž mohou sochy mírně degradovat a pro návštěvníky už to není tak velký zážitek jako nyní na začátku,“ dodal řezbář.