Nahoře je totiž počasí připomínající zimní idylu, takže návštěvníky neodrazuje ani upozornění dole ve vesnici, že parkoviště Pustevny má plno. "Tvořily se kolony, lidé v autech čekali, až někdo odjede a do toho byla cesta docela zledovatělá, moc nepomáhal ani posyp,“ líčí ostravský turista.

"Jet poté dolů, to je za těchto podmínek opravdu "o hubu", místama je to nebezpečné, sám jsem málem vletěl do auta přede mnou. Někteří borci to snad jedou na letních gumách, nebo nevím, pak nemohou jet dál, stojí, blokují další, je to o nervy a je třeba být opravdu opatrný," říká muž dále.

V nejoblíbenějším beskydském středisku má o posledním letošním víkendu otevřeno asi každý. Káva, čaj, polévky, valašské speciality (lokše s povidly, chlebová placka s domácím uzeným a cibulkou) a samozřejmě svařák! Sice tolik nemrzne, ale podle mnohých se na hory hodí a zahřeje…

Na zasněžené stezce mezi Pustevnami a Radhoštěm opět kolony, nicméně v živém provedení. Lidé využívají jednu z mála možností, jak trávit volný čas v nouzovém stavu, navíc pohybem na čerstvém vzduchu. Těší se z něj ostatně i lyžaři na Bílé v Beskydech, kde to také „praská ve švech“.