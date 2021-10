Naopak velkou prohrou jsou výsledky voleb především pro levici, reprezentovanou stranami ČSSD a KSČM, které se do Parlamentu nedostaly.

„Moje první dojmy jsou dobré, nečekal jsem, že vyhrajeme. Myslel jsem, že to bude hodně těsné, volič ale rozhodl a ten jazýček na vahách šel za námi, za což jsem velmi vděčný, ale zároveň vím, že to bude velmi těžké,“ řekl Deníku lídr kandidátky SPOLU lidovec Ondřej Benešík, jenž však opět, jako před čtyřmi lety prohrál o prsa souboj v počtu získaných preferenčních hlasů.

Letos mu jich nestačilo 10440 na Radka Vondráčka, jehož kroužkovalo 10853 voličů.

A bylo to 5010 preferenčních hlasů, které s ním za ANO poslaly mezi zákonodárce hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše.

Smutek panuje v táborech ČSSD a KSČM, jež se svorně do Poslanecké sněmovny nedostaly.

„Ve Zlínském kraji nám chyběla desetinka, abychom překročili pětiprocentní hranici, za což bych našim voličům chtěla moc poděkovat a je to pro nás závazek do budoucna. Já sama jsem podala tři návrhy zákonů, které pomohly lidem. Nedokázali jsme však vysvětlit, proč to všechno děláme, že to nejsou nějaké předvolební dárečky, ale že nám jde o důstojný život lidí v zemi,“ řekla jednička na kandidátce ČSSD ve Zlínském kraji Alena Gajdůšková.

Podobnou optikou nahlíží na volební neúspěch i lídryně krajské kandidátky komunistů Marie Pěnčíková.

„Mrzí mě nejen to, že vypadla ze sněmovny KSČM, ale spolu s ní i ČSSD, a tedy levice, což považuji za obrovskou chybu. Nezříkám se osobní zodpovědnosti a sama pro sebe si musím vyvodit závěry a důsledky a zanalyzovat si, co jsem já konkrétně udělala špatně a co dobře. Každopádně si myslím, že hlavní vliv mělo to, že jsme nedokázali prodat, co se nám během uplynulých čtyř let v Poslanecké sněmovně podařilo. Zvyšování minimální mzdy, zvyšování důchodů, zálohové výživné a řadu dalších věcí by hnutí ANO bez tlaku KSČM a ČSSD nikdy neudělalo,“ vysvětlila Marie Pěnčíková, která se odchodem z parlamentní lavice vrací do rodinné firmy, kdy s partnerem působí v České distribuční, jako regionální vedoucí.

Sociální demokraté jako tradiční strana by podle Stanislava Blahy možná ve sněmovně neměli chybět, ale on to z poslaneckých lavic vnímal tak, že dělali všechno proto, aby se do nich znovu nedostali.

„No a v případě komunistů si myslím, že to, co mělo nastat v listopadu 1989, se uskutečnilo až nyní, což považuji za nejpozitivnější výsledek vládnutí Andreje Babiše,“ poznamenal Stanislav Blaha.

To Ondřeji Benešíkovi je líto, jak ČSSD dopadla, protože jde o tradiční stranu, která má co říct.

„Prostě bohužel to angažmá s Andrejem Babišem ve vládě jim uškodilo a nebylo šťastné. Komunisty Andrej Babiš vysál. Jako bývalý komunista nás dokázal přesvědčit, že on je větší komunista než je Vojtěch Filip,“ dodal Ondřej Benešík.