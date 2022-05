Důvodem je všeobecné zdražování všech druhů energií, které se nevyhnulo ani této městské společnosti. Zdražování chce firma do jisté míry kompenzovat novými benefity pro návštěvníky lázní.

Například navýšením věkové hranice pro bezplatný vstup dítěte do bazénu ze tří na pět let. Změní se také zpoplatnění překročení doby návštěvy, nově bude účtována po jednotlivých minutách.

Rozhodnutí o zvýšení cen vstupného předcházel nárůst cen elektrické energie, tepla, plynu a vody, bazénové chemie, odběru vzorků vody a poplatků za svoz odpadů, tedy komodit, které jsou nutné k zajištění jejich provozu.

„Ač neradi, museli jsme na tuto skutečnost reagovat mírným navýšením cen za vstup do bazénu i sauny,“ potvrdil jednatel Vsetínské sportovní Ivo Kousal.

Ceny základních vstupů se tak od 1. února zvýší přibližně o 15 procent. Konkrétně to znamená, že dospělý zaplatí za hodinu v bazénu 115 místo dosavadních 100 korun, u dětí do 15 let vzroste vstupné o 10 korun na 70 korun.

Vstup na kondiční plavání bude stát 80 oproti současným 70 korunám, vstupné seniorů nad 65 let a držitelů průkazů ZTP a ZTP/P se zvýší taktéž ze 70 na 80 korun.

Zdražování se dotkne také rodinného vstupného. Tady ale zároveň začne platit jeden z nových benefitů – zvýšení hranice pro bezplatný vstup pro dítě ze současných tří na pět let.

„Chceme tím motivovat rodiny s malými dětmi k častější návštěvě našich zrekonstruovaných lázní. Nutné ale bude prokázání věku dítěte například kartičkou zdravotní pojišťovny či jiným dokladem,“ vysvětlil místostarosta Tomáš Pifka, který je zároveň i jednatelem Vsetínské sportovní.

Další novinka se týká dvacetiminutového limitu pro pobyt v šatně. Ten zůstává i nadále stejný, ale změní se systém placení při jeho překročení.

„Dosud, pokud návštěvník překročil zmíněný limit, zaplatil při odchodu za každou započatou čtvrthodinu třicet korun. Od února to budou dvě koruny za minutu a osobu,“ informoval Ivo Kousal.

V případě sauny se dvouhodinové vstupné pro dospělé zvyšuje ze 180 na 205 korun, dítě do 15 let zaplatí místo sta 115 korun a dospělý nad 65 či držitel průkazu ZTP či ZTP/P sto pětatřicet namísto současných 120 korun.

Dá se očekávat, že vedle městských lázní bude muset Vsetínská sportovní letos řešit také venkovní koupaliště, kde se pro ohřev vody používají tepelná čerpadla. Pokud zůstanou ceny energie na současné vysoké úrovni, i tady to městská společnost jistě výrazně pocítí.

Bazény či sauny jsou jen jednou z řady služeb, kde si lidé hledající sportovní vyžití či relaxaci musí letos připlatit. Růst cen energií se projevil i jinde. Už dříve oznámil zdražování například Ski areál Razula ve Velkých Karlovicích, který zahajoval sezonu v polovině prosince. Cena skipasů v důsledku zdražování energií vzrostla průměrně o dvacet procent, obdobně se zvýšily i ceny půjčovného a lyžařské výuky.