Fungovat začala v září 2017.

„Hlavním důvodem jejího vzniku byla snaha o udržení komunity nejmenších v naší obci. Protože v období, kdy školka chyběla, museli rodiče vozit děti jinam. Děti se za chvíli přestanou znát, když nemají možnost seznámit se ve školce,“ říká jednatel Mateřského centra Ozničánek a zároveň starosta obce Oznice Martin Gerža.

V centru Ozničánek přijímají děti už od roku a půl, překážkou není ani pokud ještě nosí plenky. Skupina funguje v pracovní dny od půl sedmé ráno do šestnácti hodin.

„Nejsou zde paní učitelky, ale tři chůvy, které se v současné době starají o dvanáct dětí. To je naše aktuální maximální kapacita. Přihlášek však máme zhruba třikrát tolik,“ prozrazuje Gerža.

Dodává, že dětská skupina fungující v Mateřském centru Ozničánek, dokázala svým způsobem zaplnit „díru na trhu“ i v blízkém okolí.

„Řadě maminek vyhovuje, že mají i velmi malé dítě kam dát, protože některé na návrat do práce spěchají,“ říká Martin Gerža.

Bohužel, prozatím skvěle fungující dětská skupina, díky níž se vrátil smích dětí do budovy bývalé oznické školky, má nejistou budoucnost. Financování ze evropských peněz totiž dětským skupinám skončí na konci února příštího roku.

„Stát chce dnes tyto skupiny rušit, chce je převést pod ministerstvo školství (nyní spadají pod ministerstvo práce a sociálních věcí – pozn. red.). Je ale otázka, zda nám stát nenastaví takové podmínky, které nebudeme schopní naplnit,“ obává se Martin Gerža.

Pokud by totiž financování dětské skupiny mělo přejít například na obec, ta by to nemusela být schopná utáhnout.

„Momentálně máme ještě do února čas. Co bude potom, to nikdo neví,“ krčí rameny starosta Oznice a jednatel centra Ozničánek Martin Gerža.