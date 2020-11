Týkalo se to například jedenácti školáků ze Slavkova, které kvůli nevypravenému autobusu museli do malotřídky v Horním Němčí vozit jejich rodiče. Situace by se měla změnit od pondělí 23. listopadu.

„V našem případě se to týkalo jedenácti dětí ze sousedního Slavkova. Nakonec je do školy nějak dopravili jejich rodiče. Největší problém byl ve středu. Mluvil jsem o tom se starosty Horního Němčí i Slavkova a nikoho nenapadlo, že dětem autobusy ráno nepojedou. A nejely ani ve čtvrtek či v pátek. Nikoho nenapadlo, že takový problém vznikne a vím, že se týkal více míst v regionu. Z mého úhlu pohledu jde o selhání kraje. Věděl to dostatečně s předstihem, aby zajistil dopravní obslužnost,“ řekl Deníku ředitel Základní školy v Horním Němčí Břetislav Lebloch.

Starosta Slavkova Libor Švardala přiznal, že mu ve středu ráno některé maminky volaly s dotazem, proč autobus nejede.

„Ve chvíli, kdy jsem to zjišťoval na ČSAD Uherské Hradiště, už mi dorazil vysvětlující email ze Zlínského kraje, že tyto školní autobusy v tomto týdnu nepojedou. Měly by začít jezdit až od pondělí 23. listopadu,“ doplnil Libor Švardala.

Od pondělí spoje pojedou

Zástupce ředitele pro autobusovou dopravu ČSAD Uherské Hradiště Ivan Kallus potvrdil, že zmatky vznikly na Zlínském kraji.

„Kraj nerozhodl, jízdní řád se nezměnil, autobusy tam nezajížděly, proto jsme školáky neodvezli. Jízdní řád se změní od pondělí 23. listopadu a naše autobusy podle něj pojedou, nenastane-li nějaká mimořádná situace. Jízdní řády mají platit někdy do druhého nebo třetího prosince, ale kdoví co se do té doby stane. Situace je značně nepřehledná. Já už dneska neodhaduju, jen konstatuju,“ poznamenal Ivan Kallus.

Náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast dopravy Radek Doležel hned ve středu informoval, že v oblastech Valašské Meziříčí, Vsetín a Uherské Hradiště intenzivně jedná o možném rozsahu obnovení provozu s dopravci.

V souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR o zahájení prezenční výuky žáků 1. a 2. tříd základních škol bude podle Doležela od 23. listopadu postupně obnovován provoz školních spojů veřejné dopravy Zlínského kraje, a to s přihlédnutím k dostatečné kapacitě řidičů veřejné dopravy z důvodu karanténních opatření.

Břetislav Lebloch se nicméně od Radka Doležela dočkal omluvného dopisu.

„Jsem si vědom, že v rodinách mohla tato situace způsobit značné komplikace a nesnáze, za což se omlouvám. Usiluji o co nejrychlejší nápravu tohoto stavu, aby doprava dětí do škol mohla co nejdříve začít plynule fungovat,“ napsal Radek Doležel mimo jiné.