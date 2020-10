Volby se tady konají pravidelně už sedm let – premiéru měla hvězdárna při mimořádných parlamentních volbách v roce 2013. Nahradila tehdy volební místnost v nedaleké restauraci U Nemocnice, kam se scházelo po příkrých schodech.

„Mám to sem z domova trochu dále, ale člověk stárne, takže do budoucna je to určitě lepší,“ uznává dvaašedesátiletý Jan Kratochvíl, jenž přijel volit jako první. S manželkou Marií nevynechal jediné volby.

„Nerozlišujeme, o jaké se jedná, volíme pokaždé,“ dodává.

Z astronomů tentokrát vyšla dvoudenní služba na Radka Krause.

„Jsem tady u voleb už podruhé, dvakrát jsem byl ve volební komisi také doma v Rožnově pod Radhoštěm,“ vypráví odborný pracovník hvězdárny, jenž je řádným členem komise.

„Budu se podílet na její činnosti se vším všudy, od prokazování totožnosti voličů až po závěrečné sčítání hlasů,“ dodává Kraus.