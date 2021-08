Čtrnáct dětí dochází tento týden do valašskomeziříčské hvězdárny na příměstský astronomický tábor. „Líbilo se mi sbírání rostlin a jejich dělení podle barev a odstínů, koukání do mikroskopu a hvězdářského dalekohledu,“ líčí své zážitky sedmiletá Ema Kulišťáková ze Zubří.

O tři roky starší František Šobora si astronomický tábor vysloveně přál.

„Zajímám se o hvězdy. Když jsem se při návštěvě hvězdárny dověděl, že pořádá příměstský tábor, požádal jsem rodiče, aby mě přihlásili,“ vypráví chlapec z Jablonce nad Nisou, který tráví část prázdnin u babičky na Valašsku. Ve hvězdárně si užívá hlavně pohodu, rozmanité pokusy, odpalování plastových raket poháněných vzduchem i zahradu, na které si může hrát.

„Našel jsem si tady kamaráda Ondru. Vyměnili jsme si telefonní čísla a budeme si psát,“ těší se František.

Probíhající příměstský tábor je první ze dvou plánovaných srpnových turnusů. Oba si budou podobné v tom, že navzdory názvu se nezaměří jen na planety, hvězdy a vesmír obecně.

„Chceme, aby děti poznaly nejen denní a noční oblohu, ale i to, co se děje v přírodě. Přiblížíme jim to prostřednictvím her i jednoduchých pokusů, které si mohou zopakovat doma,“ vysvětluje táborový vedoucí a odborný pracovník hvězdárny Radek Kraus.