„Konečné rozhodnutí, že k evakuaci dojde, bylo učiněno před dvanácti dny okamžitě jsme zahájili konkrétní kroky k realizaci. Vše bylo velmi složité a komplikované, protože se jedná vesměs o děti bez cestovních dokladů, bez zákonných zástupců, jen u zhruba poloviny je ředitel domova opatrovníkem určeným soudem,“ uvedl ředitel ACHO Václav Keprt.

Do pomoci se tak zapojila i slovenská Charita ve Spiši.

„Řešila s námi úřední postupy pro tranzit přes Slovensko a moc nám kolegové pomohli. Sami bychom to měli o hodně náročnější, všichni jsme se učili zcela novým věcem,“ vysvětlil Keprt, který se na přípravách celé akce osobně podílel.

Vychovatel musel zůstat na Ukrajině

Ke slovensko-ukrajinské hranici tak v pátečních ranních hodinách vyrazil dálkový autobus. Během dopoledne se ke stejné hranici vydalo také 28 ukrajinských chlapců, ředitel domova a jeden vychovatel.

„Samotné překročení hranic bylo plánováno mezi čtrnáctou až patnáctou hodinou a asistovali mu přímo ukrajinští i slovenští úředníci zapojení do právních procesů mezinárodní ochrany dětí,“ uvedl mluvčí ACHO Marek Navrátil.

A doplnil, že ukrajinští pohraničníci však propustili jako doprovod pouze ředitele domova, vychovatel musel zůstat na Ukrajině kvůli všeobecné mobilizaci.

„Dle jedné z přítomných pracovnic Charity to velmi citelně poznamenalo náladu všech chlapců i vedení domova. Neevakuovaný mladý muž zatím zůstane v domově spolu s několika dalšími zaměstnanci, kteří se budou starat o hospodářství, které je součástí domova a pomáhá zabezpečovat jeho chod,“ přiblížil Navrátil.

Úřední procedury byly bezproblémové

Další cesta na Moravu a samotné ubytování v poutním domě na Svatém Hostýně pak už podle mluvčího probíhalo bez větších problémů.

„Během soboty bylo nutné zejména dopřát chlapcům dostatek času na odpočinek a aklimatizaci v novém prostředí. V neděli je přijel navštívit a přivítat ředitel Arcidiecézní charity Olomouc, se kterým se děti dobře znají,“ popsal mluvčí.

Od pondělí 14. března pak následovaly úřední procedury v Registračním humanitárním středisku Vyšní Lhoty.

„Prozatím nemáme zprávy o nějakých zásadních problémech,“ dodal Navrátil s tím, že od pondělí je pro skupinu chlapců připraveno ubytování v Loukově, které charitě nabídlo vedení obce.

Složitá akce

Podle ředitele Keprta má za sebou ACHO jeden z nejkomplikovanějších úkolů, který doposud řešila.

„Ještě jednou musím zmínit pomoc Spišské katolické charity, bez nich by to bylo hodně náročné, s dopravou pak firma Textilní banka.cz a Kabila Group. Matice svatohostýnská vyšla vstříc s krátkodobým ubytováním chlapců po náročném přesunu a vlastně až do pondělního rána, obec Loukov s ubytováním a Charita Bystřice pod Hostýnem s další péčí. Úředníci byli ochotní a vstřícní, stejně tak personál na hranicích… a všichni nezištně. Je to opravdu velká spousta lidí a institucí, kterým i touto cestou velmi upřímně děkujeme,“ dodal ředitel.

Dětský domov v Bortnykách

V domově Živá perla v Bortnykých pomáhá ACHO od roku 2004. V domově umístění chlapci jsou buď sirotci nebo pocházejí z rozvrácených rodin, případně byli rodiče zbavení rodičovských práv. Pro chod domova je důležité hospodářství, které jim přináší finanční prostředky.

„Chtěli jsme vytvořit rodinu, velkou rodinu, kde se děti mohou cítit v bezpečí a kde budou naplněny všechny jejich potřeby - fyzické, emoční, duchovní, psychologické. Kde se mohou plně rozvíjet a vyrůstat jako plnohodnotní občané naší země,“ řekl ředitel dětského domova Živá perla Ruslan Markiv.

Během sedmnáctileté spolupráce bylo realizováno několik projektů podpory tohoto domova. ACHO například darovalo nový traktor, nářadí či soupravu na lisování ovoce.

„Pomáhali jsme také se založením plantáže deseti hektarů kanadských borůvek. Všechny tyto investice významně podpořily místní komunitu a pomohly jí k větší soběstačnosti,“ uzavřel Navrátil.