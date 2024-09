ANO by v devítičlenné radě mělo šest křesel, druhý subjekt tři, řekl dnes ČTK volební lídr ANO a hejtman Radim Holiš (ANO). Možným koaličním uspořádáním se dnes zabývalo krajské předsednictvo ANO. Není vyloučeno, že se o podobě koalice rozhodne ve středu, uvedl Holiš.

Hnutí v pondělí dokončilo druhé kolo jednání s potenciálními koaličními partery. Vybírá je z trojice ODS, hnutí STAN, které kandidovalo s TOP 09 a hnutím ZVUK 12, a koalice K21 Zlínský kraj 21. století, kterou vytvořili lidovci s hnutím Zlín 21. Dosud ANO mluvilo o tom, že preferuje spolupráci se dvěma koaličními partnery, kdy by ANO mělo v radě pět křesel a partneři po dvou.

Krajské předsednictvo hnutí se dnes zabývalo povolebním jednáním. "Dali jsme si do toho požadavky skupin včetně jmen. Vyšly z toho tři možnosti. Možná je překvapení, že ta, která se nám začala nejvíce líbit, je varianta s jedním subjektem, kdy bychom měli šest radních a tři by měl daný subjekt. Tato varianta dostala nejvíce hlasů, měla největší podporu. Je to menší změna oproti tomu, co jsme řekli, ale dali jsme si do toho jména a gesce a tato varianta nám hraje momentálně nejvíce," uvedl Holiš.

Následuje původní varianta se dvěma subjekty a pěti křesly v radě pro ANO a po dvou křeslech pro dva partnery. "Ještě jsme řešili třetí možnost, která by byla 5+2+1+1, ale u toho je podmínka, že to je KDU-ČSL bez Jiřího Čunka a uvidíme, kdo zítra (ve středu) na schůzce bude a podle toho budeme jednat," uvedl Holiš.

ANO bude ve středu se všemi třemi subjekty jednat. "Chceme to s nimi probrat a říct jim to osobně. Není vyloučeno, že se zítra (ve středu) rozhodne," uvedl Holiš. Šlo by zatím zřejmě o neoficiální rozhodnutí, které by si subjekty následně schvalovaly uvnitř strany.

Hnutí ANO získalo ve volbách 20 ze 45 mandátů v krajském zastupitelstvu. Koalice K21 skončila druhá se ziskem deseti mandátů. Lidovci patřili v minulém volebním období k hlavním opozičním stranám a senátor a vsetínský starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL) byl ve volbách považován za hlavního Holišova soupeře. Oba měli odlišný pohled na nemocnice v kraji. Čunek coby bývalý hejtman prosazoval stavbu nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Po nástupu Holiše do vedení kraje se projekt zastavil a hejtmanství se rozhodlo rekonstruovat a dostavět nynější areál zlínské krajské nemocnice. Čunek se však povolebních vyjednávání neúčastnil.

ODS bude mít pět zastupitelů, stejně jako hnutí STAN. Do zastupitelstva se dostalo i Stačilo! se třemi mandáty a SPD se dvěma křesly, s těmi však ANO vyjednávání o případné spolupráci již ukončilo.

Dosud mělo ANO v krajském zastupitelstvu devět křesel. Minulé krajské volby hnutí těsně vyhrálo před druhou KDU-ČSL. Následně ANO sestavilo koalici s Piráty, ODS a SOCDEM. Nyní však Piráti ve volbách neuspěli, stejně tak SOCDEM. V opozici byli v minulých čtyřech letech lidovci, STAN, SPD a koalice Trikolory, Soukromníků a Nezávislých.