Štěpán Rozehnal se narodil v Bystročicích u Olomouce. Vyučil se instalatérem v oboru plyn-vodovody-ústřední topení. Svou budoucí ženu Antonii poznal v roce 1946 během montážních prací v malé vesničce Komňa nedaleko Uherského Brodu, odkud jeho manželka pochází. Svatební slib si dali po čtyřleté známosti.

Do Valašského Meziříčí se manželé přestěhovali v roce 1962. Stalo se tak dva roky po té, co Štěpán Rozehnal nastoupil do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, kde pracoval jako provozní technik a později také na pozici vedoucího provozu. Paní Antonie se v mládí vyučila kuchařkou, ale díky absolvovanému kurzu mohla jako laborantka nastoupit taktéž do stejné společnosti jako její muž.

Antonie a Štěpán Rozehnalovi společně vychovali tři děti – syna a dvě dcery. Dnes už jim radost dělá i šest vnoučat a stejný počet pravnoučat, z nichž to nejmladší nemá ani tři měsíce. „Ve Valašském Meziříčí jsme prožili podstatný kus života a žije se nám tu velmi dobře. S láskou jsme vždy pečovali o svou zahradu a dům, který jsme zde společnými silami postavili v roce 1971 a dodnes v něm žijeme,“ ohlíží se Štěpán Rozehnal.

K významnému životnímu mezníku přišel manželům popřát také starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek a přinesl i drobný dar. „Platinová svatba je skutečně vzácnou událostí hodnou velkého obdivu. Krásných sedmdesát let společného života manželů Rozehnalových je obrovskou inspirací nejen pro mladé páry. Je jasné, že se za nimi skrývá mnoho lásky, vzájemného porozumění a pomoci, ale někdy také nezbytných ústupků, které tmelí vztah. Manželům do dalších společných let přeji hlavně hodně zdraví a pohody,“ poblahopřál Robert Stržínek.