/ANKETA/ Lodí po Baťově kanálu až do Kroměříže. Taková by měla být realita za několik let. Umožnit to má stavba plavební komory v Bělově. V Kroměříži samotné pak Ředitelství vodních cest (ŘVC) plánuje stavbu přístaviště na Erbenově nábřeží a rekreačního přístavu u letiště nedaleko soutoku Moravy s říčkou Kotojedkou. Co na tyto plány říkají kroměřížští politici?

Vizualizace plánovaného přístaviště v Kroměříži. | Foto: Ředitelství vodních cest ČR

Deník oslovil zástupce všech politických stran a hnutí aktuálně zastoupených v zastupitelstvu města Kroměříž. Níže přinášíme vyjádření těch, kteří na dotazy redakce odpověděli. Budeme rádi, pokud se také vy s námi podělíte o svůj názor. Hlasovat můžete v anketě pod článkem.

ZEPTALI JSME SE:

Jste pro stavbu přístavu v Kroměříži? Je to důležitá stavba? Co přinese Kroměřížanům?

Tomáš Opatrný (ANO), starosta městaZdroj: Deník/archivTomáš Opatrný (ANO), starosta:

Stavbu jednoznačně podporuji, pomůže rozvoji cestovního ruchu v Kroměříži a rozšíření povědomí o městě. Považuji ale za nezbytné jednat s investorem, Ředitelstvím vodních cest ČR, o úpravách stávajícího projektu tak, aby došlo k usnadnění a zpříjemnění života obyvatelům v okolí budoucího přístavu. Mám na mysli například rozšíření příjezdové komunikace či vybudování mostku pro pěší a cyklisty přes průliv pro zkrácení cesty do Trávnických zahrádek.

Jan Hebnar (ODS), místostarosta městaZdroj: Deník/archivJan Hebnar (ODS), místostarosta:

Přístav a přístaviště v Kroměříži podporuji. Bude ale potřeba jej maximálně citlivě zakomponovat do krajiny a získat na stranu projektu obyvatele dotčených lokalit (především Trávnické zahrádky). To souvisí s dořešením celé řady otázek související s dopravní dostupností, zvýšeným hlukem atd. Věřím ale, že se řešení najít podaří a nový přístav (a přístaviště) v létě přispěje k posílení cestovního ruchu v Kroměříži a okolí.

Pavel Motyčka (KDU-ČSL), místostarosta městaZdroj: Deník/archivPavel Motyčka (KDU-ČSL), místostarosta:

Pro stavbu rekreačního přístavu jsem a podporuji ji. Projekt je pro Kroměříž příležitostí. Z jiných zdrojů než je městský rozpočet občané získají další zajímavé místo pro volnočasové aktivity, dojde k podpoře cestovního ruchu a skrze něj, těch kdo v této oblasti podnikají. Nejsme první, kde se takový přístav bude budovat. Dost volného času trávím na Slovácku, kde se Baťův kanál stal součástí života obcí a posloužil k jejich rozvoji. Nezaznamenal jsem žádnou ekologickou škodu. Když to tak funguje v jiných obcích v okolí Kroměříže, proč by to u nás mělo být jinak?

Karel Holík (ČSSD), místostarosta městaZdroj: Deník/archivKarel Holík (ČSSD), místostarosta:

Domnívám se, že stavba přístavu bude pro Kroměříž přínosem. Kromě podpory cestovního ruchu ale budeme myslet také na zájmy občanů místní části Trávník, respektive Trávnických zahrádek. Musíme trvat na tom, aby investorem byly opraveny při stavbě případně poškozené komunikace a vybudování nové infrastruktury pro dotčené obyvatele. A je rolí města ve spolupráci s investorem zajistit přívětivé prostředí v okolí přístavu, aby se tam lidem dobře žilo.

Richard Kreml (Zdravé Kroměřížsko), radníZdroj: Deník/archivRichard Kreml (Zdravé Kroměřížsko), radní:

Jsem dlouhodobě proti. V záměru postavit přístav vidím bohužel jen jedno pozitivum a tři okruhy negativ. Dobré je, že se podpoří turistický ruch. Negativa? Pomiňme skutečnost, že stát je ochoten na tohle dát v dnešní době okolo 200 miliónů (!). Pak mi vadí, že přírodě to nepřinese vůbec nic - nevrátí vodu do lužních lesů, jen zvýší ruch na řece a ještě to zkomplikuje projekt výsadby stromů, který je pro oblast ústí Kotojedky nachystaný. Další okruh problémů vidím v tom, že se město zavázalo podílet v napojení přístavu na infrastrukturu, včetně komunikací a sítí, že tedy budeme muset stavět parkoviště a zajišťovat úklid a správu přístavu.

Po Baťově kanálu až do Kroměříže. Pomůže průplav i nové přístaviště

Kolik to bude město stát, nikdo neví, zatím město odsouhlasilo jen obecné memorandum. Ale klidně to můžou být i desítky milionů. Opravdu nemáme jiné priority? Poslední, ale hodně důležitá věc je, že výstavba a provoz zkomplikují život lidem, kteří bydlí v Trávnických zahrádkách a Vlčetíně. Pokud si neprosadí most přes vjezd do přístavu, budou muset přístav objíždět, stejně jako plánovaná cyklostezka. A jestli se během výstavby přeruší provoz na komunikaci úplně, pak cesta přes Trávník do města je pro obyvatele Vlčetína skoro o 7 km delší. Jak bude vypadat provoz na úzké silnici podél letiště v sezóně? Pokud by se mělo k stavbě přístavu přistoupit, město i samotní občané v sousedství musí být hodně aktivní v tom, co připustí a za jakých podmínek.

Jiří Kašík (OK Občané Kroměříže), radníZdroj: Deník/archivJiří Kašík (OK Občané Kroměříže), radní:

Jsem zastáncem stavby přístavu v Kroměříži. Je to obrovská příležitost pro rozvoj cestovního ruchu, do Kroměříže se po řece Moravě dostanou další turisté. Samozřejmě musíme ale myslet i na občany, kteří v lokalitě žijí. Budeme proto hledat rovnováhu mezi jejich zájmy a mezi zájmem veřejným.

Josef Palíšek (PRO), zastupitelZdroj: Deník/archivJosef Palíšek (PRO), zastupitel:

Na položené otázky nelze jednoznačně odpovědět. Záměr výstavby plavební komory Baťov a rekreačního přístaviště Kroměříži byl předmětem veřejného projednání na radnici dne 28. února. Jako každá jiná velká výstavba, budí i tenhle projekt velké emoce a má své zastánce i odpůrce. Naše strana chce podporovat rozvoj města ve všech oblastech a vybudování rekreačního přístaviště jsme do jisté míry nakloněni. Přispělo by zejména k oživení cestovního ruchu a k tomu navazujících služeb. Mohlo by to poskytnout nové místo k odpočinku, procházkám nebo rekreačnímu sportu. Také v tom vidíme nové příležitosti pracovní, zájmové, kulturní. Chci však zdůraznit, že žádný projekt, pro rozvoj města jakkoliv přínosný, nesmí významným způsobem negativně zasahovat do života občanů města, popř. jeho okolí, snížit životní úroveň občanů či je jinak omezovat. I tento projekt musí být vybudován v souladu s přírodou i obyvateli žijícími v bezprostřední blízkosti. Jako problematickou vidíme zejména navazující infrastrukturu. Již stávající je v mnoha ohledech nevyhovující, včetně vyústění křižovatky u OC Rejdiště. Je logické, že jejich dobudování již bude znamenat náklady z rozpočtu města. Proto by se mělo o záměru veřejně diskutovat a zástupci města by měli o jeho vývoji občany pravidelně informovat. Dokud však nebude výstavba přístaviště zahrnuta v územním plánu města, nemůže být zahájeno ani stavební řízení, které by muselo zapracovat veškeré připomínky dotčených subjektů.

Jaroslav Němec (JN-Nezávislí), zastupitelZdroj: Deník/archivJaroslav Němec (JN-Nezávislí), zastupitel:

Pro stavbu přístavu jistě jsme, tato myšlenka vznikla již v minulém volebním období. Dnešní vedení musí jen pohlídat a s investorem vyjednat napojení dopravní infrastruktury tak, aby nezatěžovala občany Kroměříže a místních částí. Celá stavba může přispět k rozvoji turismu v Kroměříži, lodní doprava je zajímavá a v současné době přitahuje zájemce. Přístav může přispět i drobným a středním živnostníkům v rozvoji jejich služeb.

Vratislav Krejčíř (Piráti), zastupitelZdroj: Deník/archivVratislav Krejčíř (Piráti), zastupitel:

Pro stavbu přístavu v Kroměříži jsem byl už v minulém období, ale měl jsem několik připomínek k navazující infrastruktuře. Na jednu stranu to přivede více turistů a peněz do města, což vítám. Přinese to ale také negativa, hlavně pro občany Trávnických zahrad. Stav cesty a šířka komunikace je nedostatečná, už tak je zde vysoká frekvence dopravy, chybí chodník a cyklostezka. Ale vše jde vyřešit, město musí začít komunikovat se zpracovatelem dokumentace a také s občany, vyslechnout si jejich připomínky a zapracovat je.