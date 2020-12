Letos poprvé ji na začátku adventu nazdobili a hned vyhrála titul o nejkrásnější vánoční strom ve Zlínském kraji. Do soutěže ji přihlásila čtenářka Alžběta Zdražilová z Otrokovic.

Benjamínek mezi vánočními stromky měst a obcí při své letošní premiéře zabodoval nejen svou krásou, ale především schopností vykouzlit radost v očích zejména malých dětí. Jedle stojí vedle otrokovické Besedy a kolemjdoucí těší vánočními koledami. Stačí zmáčknout tlačítko a strom se rozezní nádhernými tóny.

„Jsem moc ráda, že se nám podařilo vyhrát právě tuto anketu. Chtěla bych poděkovat každému, kdo našemu vánočnímu stromu poslal hlas. A samozřejmě také pracovníkům Technických služeb Otrokovice, kteří se o strom od doby jeho vysazení před dvaceti lety starali a kteří jej i krásně nazdobili vánočními ozdobami a osvětlením,“ poděkovala starostka Otrokovic Hana Večerková.

Připomněla, že letos poprvé nekrášlí Otrokovice řezaný dovezený strom. „Náš strom už dorostl do výšky, kdy jsme jej mohli nazdobit. Jsme rádi, že bude dělat radost,“ usmála se starostka.

Na pomyslném stříbrném stupínku se umístil krásně nazdobený vánoční strom v Bojkovicích (991 hlasů). "Roste přímo na Tillichově náměstí a tyčí se do výšky čtrnácti metrů," přiblížil starosta města Petr Viceník.

Bronzovou medaili získal vánoční strom z Hulína (691 hlasů).

Na čtvrtém místě si hoví vánoční strom z Uherského Hradiště a první pětku uzavírá krasavec z obce Komňa.

Děkujeme vám

"Hlasování se na našich webech krásně rozjelo. Doufám, že jste jej s napětím sledovali stejně jako my. Moc děkujeme všem, kteří nám snímky vánočních stromů do ankety zaslali a zároveň i těm, kteří je následně svými hlasy pilně podporovali. Bylo pro nás příjemným překvapením, kolik z vás se příkladným způsobem do ankety zapojilo," nechal se slyšet Aleš Uher, šéfredaktor Deníků na střední a severní Moravě.

Zde v galerii najdete všechny stromy, které v anketě soutěžily.

Nejkrásnější vánoční stromy Zlínského kraje 2020 (první pětka)

1. Otrokovice

Zdroj: Alžběta Zdražilová

2. Bojkovice

Zdroj: Petr Viceník/starosta

3. Hulín

Zdroj: Deník / Jakub Omelka

4. Uherské Hradiště

Zdroj: Deník / Jiří Kopáč

5. Komňa

Zdroj: Jana Křižková/starostka obce