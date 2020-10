Jste pro prodloužení Baťova kanálu? Popořili byste nabídku ubytování pro uprchlíky ve Zlínském kraji? Byli byste spíše pro "promořování" populace namísto zpřísnění protikoronavirových opatření?

Čtěte v galerii odpovědi na třicet otázek pro adepty na hejtmana Zlínského kraje.

Anketu najdete také ve větším formátu níže jako rozklikávací grafiky.

Strany pro vyplnění dotazníku byly vybrány na základě průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi, uskutečněném 10. 8. – 3. 9. 2020. Kritériem pro zařazení do přehledu Deníku bylo, že jejich volební potenciál přesahoval v době vyhodnocení 5 %. Volební potenciál ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana, hnutí či koalice mohla v současnosti hypoteticky získat ve volbách do krajského zastupitelstva, pokud by se k ní přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb. Výsledky výzkumu je třeba vždy vztahovat k termínu sběru dat a chápat je jako aktuální volební potenciál ve volbách v daném kraji. Nejedná se tedy v žádném případě o prognózu výsledků voleb.