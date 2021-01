Univerzita Tomáše Bati (UTB) řeší se svými studenty situaci okolo studia ve Spojeném Království.

Británie ukončila svou účast ve výměnném programu Erasmus. Britští studenti tak nebudou moci využít tento grantový program při cestě do Evropy, a unijní studenti nebudou moci „na Erasmus“ na britské univerzity. | Foto: Shutterstock

„Je to zkušenost, která se nezapomíná. Naučíte se rozpoznávat jinou zem. Půl roku jste úplně mimo své komfortní prostředí. Má to pozitivní vliv na vaši kariéru a vedlejší přidaná hodnota je i to, že si vytvoříte kontakty. I se studenty z dalších zemí,“ říká Ondřej Benešík, dnes vrcholný politik ze Strání na Uherskohradišťsku o evropském projektu na podporu vzdělávání Erasmus.