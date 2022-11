Absolventka Státní univerzity kultury v Sankt Peterburgu Anna Kolchina účinkovala a nahrávala s hudebníky evropské extra třídy. Pak se ale přestěhovala do USA, kde nyní již léta žije.

V roce 2015 vydala debutové album s názvem Street of Dreams, natočené s triem proslulého jazzového klavíristy Massima Faraa v italském Turíně a vydané v Japonsku na etiketě legendárního jazzového labelu Venus Records, který patří k největším a nejrespektovanějším vydavatelům, jehož nahrávky vyhledávají milovníci žánru doslova po celém světě.

„Téhož roku Anna vystoupila na jazzovém festivalu v Isola del Cantone v Itálii, představila se v programu, jehož ozdobami byly významné osobnosti hudebního světa Kevin Mahogany, Steve Nelson, Sheila Jordan a Mike Baker,“ připomněl Karel Prokeš.

V roce 2016 Anna vydala u Venus Records druhé album Dark Eyes. Na tomto albu se výrazněji prosadila také v roli autorky, napsala pro něj a zaranžovala šest písní. Obě alba pak vyšla též na vinylu a ve formátu Super Audio CD.

Třetí album s názvem Wild Is The Wind obsahující 14 milostných balad a lyrických písní bylo už natočeno v New Yorku a vyšlo v prosinci 2017 opět na etiketě Venus Records.

„All-Stars kapelu na nahrávce představuje John Di Martino na klavír, Peter Washington na basu a Willie Jones na bicí. V souvislosti s vydáním tohoto titulu se Anna objevila na obálce prestižního jazzového časopisu Jazz Perspective,“ upozornil Prokeš.

Anna Kolchina - hudební ukázky:

www.annakolchina.com/videos/

