Štěpánský koncert s Docuku

Hudební program nabídne v neděli 26. prosince od 20 hodin také sokolovna ve Valašském Meziříčí, kam zve fanoušky na tradiční Štěpánský koncert domácí folklorbeatová kapela Docuku.

Valašská folklorbeatová kapela Docuku.Zdroj: promo kapely Docuku

„Jde o jediné naše představení po zrušeném vánočním programu,“ uvedl za kapelu Karel Mikuš.

Jako host se hned v úvodu večera představí zpěvačka, autorka a multiinstrumentalistka Kaczi z Frýdku Místku. Písničkářka oceňovaná za jedinečný pěvecký projev, který je spojením folklorní tradice s alternativními hudebními trendy, zvítězila v roce 2012 v pěvecké soutěži Czechtalent. Poté cestovala a hrála na ulicích mnoha evropských měst. Dnes má za sebou řadu koncertů v České republice, několik videoklipů a debutové album Nahá.

Stálice valašské hudební scény kapela Docuku při svém vystoupení nabídne průřez svými třemi dosud natočenými alby. „Přizveme si na pódium také hosty a v premiéře představíme náš nový pilotní videoklip Čertisko k připravovanému CD, které vyjde na jaře příštího roku,“ prozradil Karel Mikuš.

Na koncert i do Valašského muzea v přírodě

Hudba bude znít na Štěpána také Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V kostelíku svaté Anny v Dřevěném městečku se v neděli od 16 hodin uskuteční koncert nazvaný Ten vánoční čas. Návštěvníkům muzea přiblíží téměř zapomenutou atmosféru vánočních svátků z počátku minulého století.

„Ve zpracování valašského souboru Mezříčan z nedalekého Valašského Meziříčí uvidíte ukázky pastýřské vánoční hry, uslyšíte valašské koledy a na konci zažijete malé překvapení. Zpěváky a tanečníky valašského souboru doprovodí Cimbálová muzika Jiřího Nechanického,“ pozvali pracovníci skanzenu.

Na betlémy

Sváteční dny lze využít také k návštěvě některé z aktuálních výstav. V galerii Brillovka v Rožnově pod Radhoštěm je od poloviny prosince až do konce ledna 2022 k vidění expozice betlémů současných tvůrců z Valašska a severovýchodní Moravy. Návštěvníci si mohou prohlédnout více než padesát souborů dřevěných betlémů od rodinných, reliéfních, větších statických až po betlémy pohyblivé. Betlém Oldřicha UnaraZdroj: archiv TKA Rožnov p. R.

„Cílem výstavy je připomenutí křesťanské tradice staré téměř 800 let a také prezentace tvorby lidových řezbářů, kteří v našem regionu betlemářskou tradici udržují,“ říká předseda regionální pobočky Spolku českých betlemářů Ivan Hejtmánek.

Výstavu doplňuje také náhled na betlemářskou tvorbu na Valašsku ve 20. století a doprovodné programy. „Součástí výstavy je také betlém se sochami v životní velikosti. Pozornost jistě upoutá Betlém v Lidečku, který obsahuje celkem 320 figur a soubor staveb zobrazujících život a práci na Valašsku,“ láká na výstavu Jakub Sobotka za pořádající T klub.

Výstava se koná v souvislosti s 15. výročím založení Spolku českých betlémářů. Otevřená je vždy od úterý do neděle od 10 do 16 hodin, také na druhý svátek vánoční 26. prosince a na Nový rok 1. ledna od 13 do 16 hodin. Ostatní sváteční dny bude zavřeno.

Muzeum regionu Valašsko

Zajímavé expozice nabízí také Muzeum regionu Valašsko na zámku Vsetín. Otevřený je denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. O svátcích je zavřeno v pátek 24. prosince, sobotu 25. prosince a sobotu 1. ledna.

„Navštívit lze trojici výstav: expozici Někdo to rád sušené o tradičním sušení ovoce na Valašsku, Na pytlácké stezce o historii pytláctví na Valašsku a Vlněný kaleidoskop Ivany Langrové, která tvoří plstěné betlémy a další úžasná díla z vlny,“ přiblížil Jiří Koňařík z Muzea regionu Valašsko. Přístupné jsou také stálé expozice o Valašsku, Templářský sklípek s rytířskou hernou, vyhlídka ze zámecké věže a další návštěvnické prostory zámku.