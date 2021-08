Hned na úvod tradiční přehlídky vsadili pořadatelé na jistotu a pozvali Pavla Žalmana Lohonku s jeho kapelou. Folkový veterán a stálice české hudební scény početné publikum nezklamal, což bylo zřejmé z toho, že si na závěr svého vystoupení vysloužil „standing ovation“, tedy potlesk vestoje.

Žalman se na českých (a přilehlých) pódiích vyskytuje už od roku 1968, nejprve jako člen skupiny Minnesengři – důležitého uskupení pro další vývoj a formování české folkové scény – a od roku 1982 jako lídr vlastního sdružení Žalman & Spol.

Dokonalý koktejl příjemných melodií a zpěvu, textové poetiky a dívčího půvabu namíchala publiku kapela Vesna, která si pro sebe pódium amfiteátru Na Stráni zabrala jako druhá v pořadí.

„Spousta našich písniček je inspirována právě touto oblastí, je inspirována Valašskem,“ prozradila hlavní postava pětičlenné dívčí kapely, zpěvačka a textařka Patricie Fuxová.

Kapela Vesna se nejen na tuzemské hudební scéně pohybuje od roku 2017, rozhodně však nepatří k neznámým. V roce 2018 vydala debutové album Pátá bohyně, za které získala nominaci na cenu Anděl v kategorii Objev roku.

Na podzim 2019 odjela kapela své první klubové turné po Čechách a Slovensku a měla vystoupit na největších českých festivalech. Čas karantény nakonec využily muzikantky k tvorbě nové desky Anima.

Živelně a energicky vtrhla na festivalové pódium třetí v pořadí – zpěvačka a skladatelka Lenny se svou kapelou. Netrvalo dlouho a první odvážlivci z dosud spíše sedícího publika se dali do tancování.

„Jsem moc ráda, že se situace vrací do normálu a zase se může koncertovat. Já osobně to považuji za nejlepší ‚džob‘, zvlášť když si člověk píše písničky sám, doma si je vypiplá a potom může sledovat, jak na ně publikum reaguje, jak si je zpívá a tančí na ně. Děkuji moc všem, že jste přišli,“ řekla Lenny divákům.

Lenka Filipová mladší, vystupující pod uměleckým jménem Lenny, se narodila do umělecké rodiny zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové. Hudební vzdělání v oboru skladba dokončila v Londýně s titulem bakalář.

Průlom do showbyznysu se jí podařil hitem Hell.o z alba Hearts, které vydala v roce 2016. V roce 2020 vydala druhé album Weird & Wonderful, které vyšlo i na vinylu a nové skladby trpělivě čekaly na své živé uvedení až do roku 2021.

Covid si vynutil změnu v programu

Jako čtvrtá měla na 32. Valašském folkrockování vystoupit kapela Circus Brothers. Tento záměr ale dramaturgům zhatil koronavirus.

„Ve čtvrtek večer nám volali, že baskytarista je covid pozitivní. Během pátku jsme tedy narychlo museli řešit náhradu. Podařilo se to a místo Circus Brothers vystoupí kapela Blue Cimbal,“ oddechl si Jakub Sobotka, ředitel pořádajícího rožnovského T-klubu.

Spokojený byl také s diváckou návštěvností, která se pohybovala okolo osmi set příchozích.

„Vloni byla kvůli covidu kapacita omezená na tisíc diváků a měli jsme vyprodáno. Předloni bylo lidí ještě o něco více. Letos je vidět, že akcí je spousta a část lidí odrazuje nutnost podstupovat testy a podobně. Návštěvnost je tak o něco menší, ale i přesto jsme spokojení,“ zhodnotil Sobotka.