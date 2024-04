/FOTO, VIDEO/ Desítky veteránů byly v sobotu ráno k vidění na parkovišti u hotelu Eroplán v Rožnově pod Radhoštěm. Právě tam totiž startovala jejich společná vyjížďka nazvaná příznačně 200 kilometrů Československem. Podívejte se na fotogalerii a video Deníku, jak to tam vypadalo.

Společná vyjížďka veteránů v Rožnově pod Radhoštěm. | Video: Dominik Pohludka

Majitelé veteránu se na parkoviště u Eroplánu začali sjíždět od ranních hodin. Postupně jich tam přijelo hned několik desítek. K vidění byly vozy různých značek. Nechyběly Mercedesy, škodovky, BMW ani Porsche. Pozornost upoutal také třeba Velorex nebo unikátní stoletá Tatra 11.

Krátce před devátou hodinou řidiči usedli za volanty svých nablýskaných miláčků a odstartovala jejich společná vyjížďka. Přes Dolní Bečvu, Hutisko Solanec a Velké Karlovice zamířila kolona až do Makova, kde se uskutečnilo společné setkání československých veteránistů. Poté pokračovali přes Turzovku, Klokočov, Frýdlant nad Ostravicí a Hukvaldy až do Kopřivnice. Po společném obědě a prohlídce tamního Muzea nákladních automobilů Tatra se veteráni vydalo zpátky do Rožnova pod Radhoštěm. Akci pořádal Honest Veteran Car Club.