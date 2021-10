Volby v ČR mohou naznačovat ústup populismu ve střední Evropě, píší v zahraničí

ČTK





Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v České republice mohou naznačovat, že populismus ve střední Evropě je na ústupu, napsal deník The New York Times poté, co hnutí ANO Andreje Babiše skončilo těsně druhé za konzervativní koalicí Spolu. Za jednu z příčin této tendence přitom deník označil i porážku bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních volbách. Trumpův neúspěch podle něj vedl ke ztrátě důvěry v populistické lídry.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš přichází do volebního štábu hnutí během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha | Foto: ČTK