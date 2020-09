Zdroj: DeníkPravdou je, že nudlová hovězí polévka, ovšem v čerstvé neinstantní podobě, je jedním ze základních tchaj- wanských pokrmů a můžete ji dostat v mnoha variantách na spoustě míst. Od luxusních restaurací až po oblíbené tchajwanské noční trhy.

Tchajwanská kuchyně v sobě snoubí mnoho vlivů: čínský, ale také japonský, místních domorodců, kteří patří mezi Polynezany, dokonce i vliv USA a Evropy.

Na Tchaj-wanu ale spolehlivě nenarazíte na nic, co by se podobalo “číně“ jak ji známe z Česka. Velkou odlišností od pevninské Číny je také střídmost, malé porce a žádné přejídání. Málo masa, hodně ryb a zeleniny. Jednou z místních specialit je třeba ústřicová omeleta, oblíbené jsou různé druhy ovocných želé. Z masa vedou bílé vepřové klobásky, které jsou ale na rozdíl od těch, co známe z Bavorska, do sladka.

Mimořádný čaj

Tchajwanci jsou hrdí na svoji whisky, ale ještě lepší mají pivo. Na kávu si tu moc nepotrpí, a to ani k snídani. Mezi místní chloubu patří zdejší horské čaje, zelené, ale především černé, jež jsou počítány mezi nejlepší na světa.

